Bahnstreiks: Vorweihnachtsverkehr in Frankreich gestört

Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich dauern an - und haben Folgen für den Vorweihnachtsverkehr.

(dpa) - Am Wochenende vor Weihnachten fuhren durch die Streiks bei der französischen Bahn im Schnitt nur etwa die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge TGV, wie Frankreichs staatliche Bahngesellschaft SNCF am Samstag mitteilte. Der Regionalverkehr war ebenfalls stark gestört.

Die Proteste gegen die Rentenreform der französischen Regierung dauern seit mehr als zwei Wochen an. Wegen des Ausstands bei den französischen Bahnen fielen zahlreiche Zugfahrten aus - auch ins Ausland. An zahlreichen Bahnhöfen bildeten sich lange Schlangen vor den SNCF-Schaltern.

Keine Streikpause zu Weihnachten

Eine Streikpause zu Weihnachten, wie von der französischen Regierung gewünscht, zeichnete sich am Samstag nicht ab. Denn mehrere Gewerkschaften riefen dazu auf, den Arbeitskampf fortzusetzen. In dem Konflikt sind die Fronten verhärtet. Gespräche der Regierung mit den Gewerkschaften waren auf Januar vertagt worden.

Der sozialliberale Staatschef Emmanuel Macron hatte 2017 in seinem Wahlprogramm die Rentenreform versprochen. Er will die Zersplitterung in 42 verschiedene Rentenkassen beenden und ein Einheitssystem schaffen. Die Franzosen sollen demnach zudem länger arbeiten.