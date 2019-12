In Frankreich wurde auch über Weihnachten gestreikt. Vom Wochenende an sollen aber wieder mehr Züge fahren.

Bahnstreik in Frankreich: Leichte Verbesserung erwartet

In Frankreich wurde auch über Weihnachten gestreikt. Vom Wochenende an sollen aber wieder mehr Züge fahren.

(dpa) - Streikende Bahnmitarbeiter haben auch an Weihnachten den Zugverkehr in Frankreich teilweise zum Erliegen gebracht. Es fuhr etwa einer von üblicherweise drei TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Das teilte die Bahngesellschaft SNCF am Mittwoch mit.



In Paris gingen am Weihnachtsfeiertag viele Einheimische und Touristen zu Fuß oder versuchten, einen Bus zu ergattern. Der Metroverkehr der Millionenmetropole war am Feiertag bis auf wenige Ausnahmen unterbrochen.

Frankreich: Präsident Macron ruft zu Streikpause auf Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich dauern an - und haben Folgen für den Vorweihnachtsverkehr. Präsident Macron meldet sich aus Abidjan.

Für das Wochenende rechnet die SNCF damit, dass sich die Lage für die Kunden etwas entspannt. „Wir erwarten, dass bei den TGV drei von üblicherweise fünf Zügen unterwegs sein werden“, sagte ein Sprecher der SNCF.

Vor und nach Weihnachten sind in Frankreich Hunderttausende Menschen unterwegs. Die Proteste gegen die geplante Rentenreform der Regierung dauern bereits seit knapp drei Wochen an.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.