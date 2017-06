(dpa) - Explosive Mischung am Himmel über Norddeutschland: In Hamburg haben Wetterexperten am Donnerstag einen Tornado beobachtet. Nach schweren Gewittern stellte die Deutsche Bahn zudem den Verkehr von Fern- und Regionalzügen zwischen einigen Großstädten im Norden ein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, Meteorologen der Luftfahrtberatung hätten den typischen „Luftschlauch“ um 11.37 Uhr etwa zehn Kilometer vom Hamburger Flughafen entfernt gesichtet. Der DWD-Tornado-Beauftragte Andreas Friedrich sagte, es habe sich allerdings um einen schwachen und nur kurzlebigen Tornado von wenigen Minuten gehandelt. Der Sturm habe zudem nur kurz „Bodenkontakt“ gehabt - daher seien die Auswirkungen wohl nur gering. Dieses Wetterphänomen ist in Deutschland selten.

Der DWD warnte auch für andere Gebiete im Norden und Osten des Landes vor einem Tornado-Risiko sowie schweren Gewittern und Orkanböen.

Wegen heftiger Unwetters stellte die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben bereits den Zugverkehr zwischen Hannover, Hamburg, Kiel und Bremen vorübergehend ein.

Das regionale Bahnunternehmen Metronom teilte mit, durch das starke Unwetter und dadurch umgestürzte Bäume seien Strecken kaum oder nur mit großen Einschränkungen zu befahren. Betroffen seien die Linien von Uelzen, Bremen und Cuxhaven nach Hamburg. Züge könnten gar nicht mehr oder nur mit großen Verspätungen fahren.