Bahnfahrten im Rhein-Main-Gebiet sind derzeit immer wieder Glückssache. Die Fahrgastverbände sehen lang aufgestaute Probleme als Ursache.

International 4 Min.

Viele Zugausfälle

Bahnfahren mit Hindernissen bei den deutschen Nachbarn

Bahnfahrten im Rhein-Main-Gebiet sind derzeit immer wieder Glückssache. Die Fahrgastverbände sehen lang aufgestaute Probleme als Ursache.

(dpa) – Züge fallen aus, sind viel zu spät oder überfüllt – und ihre genaue Route ist oft ungewiss: Pendler und Reisende im Rhein-Main-Gebiet in Deutschland müssen seit Wochen im Bahnverkehr Ausfälle, Umwege und Verspätungen mit einkalkulieren.

Durchsagen kommen an den Bahnhöfen oft zu spät, gar nicht oder erst im Zug, wie Fahrgäste berichten. Immer wieder passen die Durchsagen auch nicht zu dem, was auf den Anzeigetafeln an den Bahnsteigen oder im Internet zu lesen ist. Die Deutsche Bahn (DB) nennt einen hohen Krankenstand als Hauptgrund für die Probleme. „Ich sehe nicht, wie es in diesem System auf absehbare Zeit besser werden kann“, sagt dagegen der Vorsitzende des Fahrgastverbands Rheinland-Pfalz/Saarland, Martin Mendel.



Beispiel Berufsverkehr zwischen Frankfurt und Mainz an einem Donnerstagmorgen: Ein Drittel des Vlexx-Zuges ist wegen defekter Türen nicht nutzbar, der Rest proppenvoll. Weil kurz darauf eine Vias Richtung Mainz-Kastel fahren soll, wechseln einige Fahrgäste das Gleis. Als der Vlexx-Zug losrollt, kommt die Durchsage, dass der Vias wegen der „Vorfahrt eines anderen Zuges“ rund 30 Minuten später in Frankfurt ankommt – am Ende sind es dann 40 Minuten.

„Die Privatisierung der Infrastruktur der Bahn war ein Kardinalfehler“, sagt Mendel. „Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine S9 pünktlich von Frankfurt gefahren ist.“ Diese S-Bahn-Linie fährt von Hanau über den Frankfurter Flughafen und Mainz-Kastel nach Wiesbaden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weist – wie die DB – auf einen anhaltend „hohen Krankenstand“ hin, der es auch notwendig mache, den Fahrplan auszudünnen.

Eklatanter Personalmangel

Thomas Kraft von Pro Bahn in Hessen nennt dagegen „eine völlig verfehlte Personalpolitik“ als Grund für die Ausfälle. Deren Anfänge reichten Jahrzehnte zurück. Zwar stelle die Bahn inzwischen wieder ein, eine Bahnsprecherin spricht sogar von einem „Einstellungsrekord“ im laufenden Jahr. Doch dies lasse sich nicht in ein paar Jahren aufholen, meint Kraft. Folge sei ein eklatanter Mangel an Lokführern, Schaffnern, Fahrdienstleitern sowie beim Personal in den Werkstätten. „Und dann kommt etwas wie Corona und der Verkehr steht still.“

Beispiel Freitagabend zwischen Mainz und Frankfurt-Niederrad: Die S-Bahn der Linie 8 fährt um kurz nach 23 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof ab. Laut RMV-Seite soll sie nicht über Niederrad fahren und nach Frankfurt-Süd umgeleitet werden. Es wird geraten, am Flughafen umzusteigen. Gesagt, getan - doch im nächsten Zug kommt die Durchsage des Lokführers, dass auch diese Bahn jetzt nach Frankfurt-Süd umgeleitet werde.

Luxemburg bleibt Spitzenreiter auf der Schiene Das Land investierte 2021 im europäischen Vergleich am meisten in das Netz: 607 Euro pro Einwohner.

„Es gibt aktuell sehr viele Baustellen zwischen Frankfurt und Mainz“, erklärt eine Sprecherin der Vias GmbH die Verspätungen. Diese Strecke sei ohnehin schon sehr stark befahren. „Da kann es immer wieder zu Beeinträchtigungen im Schienenverkehr kommen. Die Gründe können dabei sehr unterschiedlich sein, betrieblich, technisch oder infrastrukturell.“

Zwischen Darmstadt und Mainz fallen seit Wochen immer mal wieder Züge ganz aus – warum, ist den Fahrgästen oft nicht ersichtlich. Der schnellste Weg führt dann oft über Frankfurt.

Güterverkehr nicht optimal gesteuert

Auch Verspätungen im Rheingau seien in den letzten sechs Wochen „sehr, sehr häufig und regelmäßig“, sagt Vias-Sprecher Jochen Euler. „Es ist sehr viel Güterverkehr unterwegs.“ Dieser werde von der Deutschen Bahn aber nicht optimal gesteuert, sodass es immer wieder zu Verspätungen von mehr als einer Stunde komme, obwohl die Züge pünktlich losgefahren seien. Dazu kämen Probleme im Stellwerk Mainz-Bischofsheim, das häufig nicht ausreichend besetzt sei.

Das Stellwerk ist auch nach Einschätzung des Fahrgastverbands Pro Bahn der neuralgische Punkt. Viel zu wenig Personal und veraltete Technik, nennt Mendel als Gründe. Von den Stellwerksproblemen seien die Strecken Wiesbaden – Mainz-Kastel - Frankfurt sowie Mainz Hauptbahnhof – Frankfurt und Rüsselsheim - Darmstadt - Groß-Gerau - Frankfurt betroffen.

Über längere Zeit hohe Krankenstände nennt die Bahn auch als Grund für Probleme bei dem wichtigen Stellwerk. Um den Kunden ein stabiles und verlässliches Angebot bieten zu können, müsse deshalb der Fahrplan „vorübergehend modifiziert“ werden.

Widersprüchliche Ansagen

Beispiel S1, die außerplanmäßig vom Mainzer Hauptbahnhof über die Strecke der Linie 8 - Flughafen, Stadion, Frankfurt-Niederrad – fährt. Als der Zug losfahren soll, sagt der Lokführer, er gehe doch nicht über den Flughafen. Kurz später dann die gegenteilige Ansage. Die Digitalanzeigen im Zug sind auch keine Hilfe, sie zeigen die sonst üblichen Stationen der Linie an, die normalerweise von Rödermark über Frankfurt und Mainz-Kastel bis Wiesbaden fährt.

Zwei Zugstunden von Luxemburg nach Brüssel sollen Realität werden Ein 66 Kilometer langer neu elektrifizierter Bahnabschnitt soll dazu beitragen, dass Brüssel und Luxemburg näher zusammenwachsen.

Die Kommunikation der DB ist für Mendel nach der Infrastruktur das zweite große Problem. Das Unternehmen verweise zwar immer auf seine App und das Internet, bei vielen Fahrgästen komme das aber nicht an, wie die steigende Zahl von Beschwerden beim Fahrgastverband zeige. Besonders deutlich sei dies während der Herbstferien geworden, als viele Fernzüge wegen Bauarbeiten nicht am Mainzer Hauptbahnhof hielten – für viele Fahrgäste völlig unerwartet.

Unklarheit auch für einen Mainzer, der nach mehr als 6000 Kilometern problemloser Heimreise aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda auf dem Frankfurter Flughafen das letzte Stück mit der Bahn nach Hause fahren will. Die DB-App zeigt an, dass alle S-Bahnen nach Mainz ausfallen – Stellwerkstörung. Ein Regionalexpress über Mainz nach Saarbrücken scheint eine gute Alternative. Schnell ein Ticket am Automaten gekauft, dann warten. Die Anzeige am Bahnsteig verspricht eine pünktliche Abfahrt – doch dann wird plötzlich für dieselbe Verbindung ein Zug erst zwei Stunden später angezeigt. Eine Durchsage oder Begründung gibt es nicht. So geht es dann notgedrungen mit dem Taxi nach Mainz.