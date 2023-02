Böse Überraschung für Tausende Passagiere, der größte deutsche Luftfahrtkonzern kämpft am Mittwoch mit großen Problemen. Kleine Ursache, große Wirkung.

230 Flüge annuliert

Bahn-Baupanne löste Lufthansa-Chaos aus

Böse Überraschung für Tausende Passagiere, der größte deutsche Luftfahrtkonzern kämpft am Mittwoch mit großen Problemen. Kleine Ursache, große Wirkung.

(dpa) – Eine Panne bei Bauarbeiten in Frankfurt hat am Mittwoch zu einem Flugchaos bei der Lufthansa geführt. Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren infolge eines Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Der Frankfurter Flughafen wurde für rund drei Stunden gesperrt und am frühen Nachmittag für Landungen wieder freigegeben. Der Betrieb sollte sich laut Lufthansa am frühen Abend stabilisieren.

Lufthansa überlegt, die volle A380-Flotte zu reaktiveren Der Reiseboom nach der Corona-Pandemie, sowie Lieferverzögerungen bei Boeing könnte noch mehr A380 als geplant in die Lufthansa-Flotte zurückbringen.

Bis zum Nachmittag sind gut 230 Starts und Landungen gestrichen worden. Für den Gesamttag waren rund 1.000 Starts und Landungen mit 114.000 Passagieren geplant gewesen. Zwischenzeitlich hatte die Flugsicherung die Landung weiterer Jets untersagt, damit der Flughafen nicht vollläuft.



Flugausfälle drohen bundesweit auch am Freitag: Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte.

Die Lufthansa-Probleme am Mittwoch wurden nach Unternehmensangaben durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag vier Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt.

Seit Mittwochmorgen waren in Frankfurt die Computersysteme der Lufthansa unter anderem für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit. Warum die Störung erst zeitversetzt eintrat, war zunächst offen. Laut Telekom wurden zwei betroffene Kabel über Nacht instand gesetzt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.