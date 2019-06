Baha'is, une communauté en danger

L'exaspération actuelle des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis n'est pas de nature à apaiser la situation des Baha'is qui plus que jamais sont en danger. Entretien avec Fari Khabirpour. membre de la communauté des Baha'is au Luxembourg.

L'exaspération actuelle des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis n'est pas de nature à apaiser la situation des Baha'is qui plus que jamais sont en danger. Entretien avec Fari Khabirpour. membre de la communauté des Baha'is au Luxembourg.

Considérée comme «hérétique» au temps du Shah Pahlavi, la communauté des Baha'is en Iran subit de lourdes menaces depuis l'avènement de la révolution islamique en 1979, l'intégrisme chiite ne s'accommodant guère d'une spiritualité postulant l'égalité entre hommes et femmes et, plus généralement, leur liberté foncière face à toute religion ...