Im rheinland-pfälzischen Gerolstein ist ein Streit zwischen Mieter und Eigentümer eskaliert. Letzterer riss das Haus mit einem Bagger ein.

Bagger-Streit in Gerolstein: Schwere Vorwürfe gegen Vermieter

Im rheinland-pfälzischen Gerolstein ist ein Streit zwischen Mieter und Eigentümer eskaliert. Letzterer riss mit einem Bagger sein Haus teilweise ab.

(jwi/dpa) - In Michelbach bei Gerolstein in Rheinland-Pfalz ist am vergangenen Freitag ein schon länger andauernder Streit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter eskaliert.

Als der Hauseigentümer Baggerarbeiten auf seinem Grundstück durchführte, habe er sich selbst plötzlich an das Steuer des Baggers gesetzt und sein Mietshaus teilweise abgerissen, so die Polizei nach dem Vorfall. Verletzt wurde niemand. Der Mieter habe sich zu diesem Zeitpunkt möglicherweise im Haus befunden, so ein Polizeisprecher am Montag.

Darüber, ob sich zum Abrisszeitpunkt tatsächlich jemand Inneren war, ist nun ein Streit entbrannt. Neben dem Mieter selbst hatten nach der Tat auch mehrere Anwohner bei der Polizei ausgesagt, er sei im Haus gewesen, als die Rückwand des Gebäudes eingerissen wurde - eine Version, die der Vermieter, ein Unternehmer aus Gerolstein, laut dem „Trierischen Volksfreund“ vehement bestreitet.

„Der Mieter hat sich nach den Schilderungen meines Mandanten nicht im Inneren des Hauses befunden, als die Baggerarbeiten begannen“, zitiert das Blatt den Anwalt des Vermieters. „Dieser Vorwurf ist definitiv falsch und mein Mandant kann das belegen.“

Zwei Videos, die offenbar den Vorfall vom Freitag zeigen und am Tag darauf auf YouTube veröffentlicht wurden, legen hingegen nahe, dass sich zum Abrisszeitpunkt mindestens eine Person im Haus aufgehalten hat. Aus dem Inneren heraus gefilmt ist zu sehen, wie die Baggerschaufel Geröll abträgt.

Dem „Südwestrundfunk“ (SWR) gegenüber sagte der Vermieter aus, der Mieter habe schon länger nicht mehr in dem Haus gewohnt. Bauarbeiten seien nötig gewesen, um Fundament zu erneuern und der Mieter sei benachrichtigt worden, sich in dieser Zeit nicht im Haus aufzuhalten. Dieser sei dann trotzdem erschienen, habe Fotos von dem Haus gemacht und seine Habseligkeiten aus dem Inneren geholt.

Der Ortsvorsteher von Michelbach, Alfred Mertes, urteilte hingegen scharf: „Das ist für mich ganz klar ein Mordversuch“, so 68-Jährige dem SWR gegenüber. „Die Leute sagen ganz klar, sie stehen jetzt auf der Seite des Mieters. Der Vermieter hat sich schon häufiger hier mit Leuten angelegt.“ Der Besitzer habe den Mieter schon länger aus dem Haus haben wollen, so Mertes der „Bild“ gegenüber.

Ein Nachbar erzählte dem Blatt, seiner Einschätzung nach habe Lebensgefahr bestanden. Der Vermieter habe gar nicht mehr aufgehört zu baggern. Im Gegenteil - mit „Freude im Gesicht“ habe er weitergemacht und sei dann zur „Zerstörungswut“ übergegangen.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Mieter sei vorerst bei Bekannten untergekommen, so die Polizei am Wochenende. Unterstützer wollen dem Mieter nun eine neue Bleibe suchen.

Gegen den Vermieter wurde derweil ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bestehe „der Tatverdacht der Nötigung, der Baugefährdung und der Sachbeschädigung am Inventar des Mieters“, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. „Dazu, ob möglicherweise weitere Straftatbestände in Betracht kommen, kann eine Auskunft erst erteilt werden, wenn der Sachverhalt hinreichend geklärt ist.“

