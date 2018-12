Auch mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg werden in Rheinland-Pfalz immer wieder gefährliche Blindgänger entdeckt. Nun bekommt der Kampfmittelräumdienst an einem Bahnhof neue Arbeit.

Bagger hebt in Mayen Fliegerbombe hoch - Entschärfung am Dienstag

(dpa/lrs) - Eine 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag bei Bauarbeiten in Mayen in der Osteifel aufgetaucht. „Sie liegt auf der Baggerschaufel. Der Baggerführer hat sie versehentlich mit rausgenommen“, sagte der Technische Leiter des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, Horst Lenz.



3 Die amerikanischen 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Dienstag am Bahnhof von Mayen gesprengt werden. Foto: Thomas Frey/dpa

Die Entschärfung ist laut Stadtverwaltung für Dienstagabend (18.12., 20 Uhr) geplant. In einem Radius von rund 300 Metern müssen zuvor zur Sicherheit mehrere hundert Anwohner ihre Häuser verlassen. Die nähere Umgebung des Fundorts am Ostbahnhof von Mayen war auch schon am Montag gesperrt. „Allen Bürgerinnen und Bürgern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu meiden“, hieß es. Eine lokale Bahnverbindung wurde unterbrochen. Die Bombe auf der Baggerschaufel wurde bewacht.

Erst am vergangenen Samstag war im pfälzischen Gönnheim eine US-amerikanische 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.