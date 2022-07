Baerbock spricht sich in Schengen gegen Grenzschließungen aus

In der Pandemie setzte Berlin noch auf Grenzkontrollen. Nun sprach die deutsche Außenministerin in Schengen eine andere Sprache.

Michael MERTEN In der Pandemie setzte Berlin noch auf Grenzkontrollen. Nun sprach die deutsche Außenministerin in Schengen eine andere Sprache.

Bei ihrem ersten Besuch in Schengen hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ein Bekenntnis zum Europa der Freizügigkeit abgegeben. "Die deutsche Position ist ganz klar: Es kann nicht sein, dass man unbefristet seine Binnengrenzen schließt", sagte die grüne Chefdiplomatin am Samstagnachmittag in dem luxemburgischen Grenzort zu Deutschland und Frankreich. Dort wurde sie von ihrem luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn (LSAP) empfangen.

„Eigentlich existiert diese Grenze gar nicht mehr so richtig“, sagte Baerbock, die derzeit mit einem Reisebus durch Deutschland tourt und dabei mit den Menschen über die Nationale Sicherheitsstrategie ins Gespräch kommen möchte, am Europa-Denkmal am Moselufer. Doch vor etwas mehr als zwei Jahren, am Beginn der Corona-Pandemie, kontrollierten deutsche Polizisten auf der Brücke nach Perl einreisende Pendler; Luxemburger durften zeitweise nur unter strengen Auflagen die Grenze zum Nachbarland passieren.

Asselborn warnt vor Aufweichen der Schengen-Regeln

Asselborn, der sich damals vehement für eine Aufhebung der Grenzkontrollen einsetzte, betonte nun: „Ich glaube, dass vor allem die jungen Generationen sehr gut aufpassen müssen, wir alle gut aufpassen müssen, dass wir Schengen aufrechterhalten. Das ist unheimlich wichtig.“ Die Europäische Kommission lege Wert darauf, dass Restriktionen an den Grenzen nur in Ausnahmefällen toleriert werden dürften - „in der Zeit beschränkt“. Derzeit seien in sechs Schengen-Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, Restriktionen in Kraft. Der dienstälteste Außenminister Europas sagte: "Überall auf der Welt werden wir beneidet, dass man in einem durch 26 Länder reisen kann".

Jean Asselborn und Annalena Baerbock reichen sich in Schengen die Hand. Foto: Claude Piscitelli

Baerbock sagte, es brauche gemeinsame Außengrenzen, „an denen Rechtsstaatlichkeit großgeschrieben wird und Dinge wie Pushbacks oder andere Fragen, die mit europäischen Grundwerten brechen, dann auch klar benannt werden“. Als Pushbacks wird das Zurückdrängen von Migranten bezeichnet, etwa indem Flüchtlingsboote von Schiffen der Küstenwache abgedrängt werden.

Auf dem Passagierschiff M.S. Marie-Astrid wurde in Schengen wurde am 14. Juni 1985 das "Abkommen von Schengen" unterzeichnet. Dadurch wurden in den fünf Gründungsländern Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden die Kontrollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaaten aufgehoben.

