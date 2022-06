In der deutschen Hauptstadt ist ein Auto am Mittwochmorgen in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen.

Ein Toter und zahlreiche Verletzte

Auto rast in Berlin in Menschenmenge

(dpa) - Ein Auto ist im Westen der Berliner Innenstadt in eine Personengruppe gefahren, ein Mensch ist gestorben, so ein Feuerwehrsprecher. Ob es ein Mann oder eine Frau war, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Fünf Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen, weitere drei Menschen seien schwer verletzt worden, hieß es von der Feuerwehr. Zudem seien mehrere Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Untersucht werde jetzt von der Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, sagte die Sprecherin. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 29 Jahre alten in Berlin lebenden Deutsch-Armenier. Das schrieb die Polizei am Mittwochmittag bei Twitter.

Die Polizei hatte den Mann vorläufig festgenommen. Er werde vernommen und es werde auch geprüft, ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme, so die Polizei.



Das Auto war nahe der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße, Tauentzienstraße in eine Gruppe von Menschen gefahren und dann einige Meter weiter im Schaufenster eines Geschäfts auf der Tauentzienstraße zum Halten gekommen. Eine Sprecherin der Parfümerie-Kette Douglas bestätigte den Unfall. Es habe im Geschäft keine Verletzten gegeben.

Der „Ku'damm“ als bekannte Einkaufsmeile und die Tauentzienstraße sind das Zentrum der alten Westberliner City mit vielen Läden, Restaurants und Cafés. Ein Foto auf Twitter zeigt einen Kleinwagen in einem zertrümmerten Schaufenster, davor umgestürzte Möbel einer Terassengastronomie.

Die Hauptstadt-Polizei war nach eigenen Angaben mit circa 130 Kräften vor Ort. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versorgten die Verletzten. Mehrere Krankenwagen waren zu sehen, auch ein Rettungshubschrauber landete am Ort, die Polizei verschaffte sich ebenfalls mit einem Hubschrauber einen Überblick. Einem Sprecher der Berliner Feuerwehr zufolge handelte es sich um einen „größeren Einsatz“. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen.

An der nahe gelegenen Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

