Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endet in einer Katastrophe. Sechs Menschen sterben, als ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt.

"Es war die Apokalypse"

Auto fährt in belgischen Karnevalszug - sechs Tote

Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endet in einer Katastrophe. Sechs Menschen sterben, als ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt. Die Staatsanwaltschaft sieht derzeit keine Hinweise auf einen Terroranschlag.

(dpa) - In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies zwischen Mons und Charleroi kamen am frühen Sonntagmorgen sechs Menschen ums Leben, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den zuständigen Bürgermeister berichtete. Zehn weitere wurden schwer und etwa 25 leicht verletzt. Die Rede war zunächst von vier Toten, im Laufe des Vormittags korrigierten die Verantwortlichen die traurige Zahl nach oben.



Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr morgens. Die Gruppe der traditionellen Karnevalsgesellschaft „Gilles Les Boute-en-Train“ hatte gerade die örtliche Sporthalle verlassen und davor Aufstellung genommen, um in die Innenstadt zum Umzug zu marschieren.

Ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, blieb zunächst unklar. Der französischsprachige Radiosender RTBF berichtete, es handele sich bei den Insassen um zwei junge Männer, die auf der Flucht vor der Polizei waren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr lediglich, dass im Auto zwei Männer um die dreißig saßen, die derzeit befragt würden. Sie seien aus der Region und nicht polizeibekannt. Eine Verfolgungsjagd habe es nicht gegeben. Auch gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Man sei derzeit dabei, die genaue Route des Fahrzeugs zu ermitteln.

Das Auto sei von hinten in die Gruppe gefahren, so Jacques Gobert, der Bürgermeister. Der Fahrer sei zunächst weitergefahren, habe dann aber gestoppt werden können. Gobert nannte die Szenerie „unbeschreiblich“, „eine Apokalypse“.

Die belgische Gemeinde Strépy-Bracquegnies liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Brüssel und zählte nach Angaben der übergeordneten Stadt La Louvière zuletzt knapp 9.000 Einwohner.

Ein Moderator des belgischen Radiosenders RTL, der an der Karnevalsveranstaltung teilnahm, berichtete von dramatischen Szenen. Seinen Angaben zufolge fuhr das Auto mitten in die Menschenmenge. „Da waren Musik und Gelächter und drei Sekunden später waren es Schreie. Es war schrecklich“, zitierte ihn der Sender. Es seien etwa 150 Menschen bei der Veranstaltung gewesen.

Nach Angaben des Bürgermeisters von La Louvière wurde der kommunale Notfallplan ausgelöst und der Opferhilfedienst aktiviert. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter, ihr tiefstes Beileid gelte den Familien und Freunden der Getöteten und Verletzten. „Was eine tolle Party werden sollte, wurde zu einem Drama.“

