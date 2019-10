Medienmacher sehen die Pressefreiheit in Australien gefährdet. Aus Protest sind am Montag alle großen Tageszeitungen mit geschwärzten Titelseiten erschienen.

Australiens Zeitungen protestieren mit schwarzen Titelseiten

Medienmacher sehen die Pressefreiheit in Australien gefährdet. Aus Protest sind am Montag alle großen Tageszeitungen mit geschwärzten Titelseiten erschienen.

(KNA) - Aus Protest gegen eine zunehmende Medienzensur sind Australiens Tageszeitungen am Montag mit geschwärzten Titelseiten erschienen. An der Kampagne "Right to Know" - etwa "Recht auf Information" - beteiligten sich sowohl die Blätter der konservativen Murdoch-Medien als auch liberale Zeitungen wie der Sydney Morning Herald. Der Protest richtet sich auch gegen Razzien, die unter anderem beim Sender ABC stattfanden.

3 In einer gemeinsamen Aktion protestieren die Zeitungen gegen eine Behördenpolitik der Geheimhaltung. Foto: Lukas Coch/AAP/dpa

um weitere Bilder zu sehen. In einer gemeinsamen Aktion protestieren die Zeitungen gegen eine Behördenpolitik der Geheimhaltung. Foto: Lukas Coch/AAP/dpa Foto: Saaed Khan Australische Zeitungen erscheinen mit geschwärzten Titelseiten. Foto: Lukas Coch/AAP/dpa

"Die Geheimhaltungskultur, die sich durch diese gesetzlichen Bestimmungen entwickelt hat, schränkt das Recht jedes Australiers auf Information ein und geht weit über die ursprüngliche Absicht der nationalen Sicherheit hinaus", erklärte der Chef der Mediengewerkschaft "Media Entertainment and Arts Alliance", Paul Murphy, am Montag.



Die Razzien, die Murphy "Spitze des Eisbergs" nannte, erfolgten auf Grundlage der neuen strengen Gesetze zur nationalen Sicherheit. Anlass der Razzia bei ABC war ein Enthüllungsbericht zweier Reporter über mutmaßliche Kriegsverbrechen australischer Militäreinheiten in Afghanistan. Annika Smethurst vom Medienunternehmen News Corp hatte über geheime Pläne der australischen Regierung zur Bespitzelung und Überwachung der Bürger berichtet. Anders als in anderen liberalen Demokratien sind in Australien die Grundrechte Meinungs- und Pressefreiheit nicht durch die Verfassung garantiert.