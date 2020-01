Australiens Buschbrände: Ohnmacht zu Zeiten des Klimawandels

Australiens Buschfeuer ziehen sich nordöstlich von Melbourne bis hoch an die „Gold Coast“ vor Brisbane. Das entspricht einer Strecke von Rom bis nach Berlin. Aber auch weiter nördlich im Land und entlang der Südküste bis östlich vor Perth wüten Feuer.

Australiens Buschfeuer ziehen sich nordöstlich von Melbourne bis hoch an die „Gold Coast“ vor Brisbane. Das entspricht einer Strecke von Rom bis nach Berlin. Aber auch weiter nördlich im Land und entlang der Südküste bis östlich vor Perth wüten Feuer. Die Brände sind so riesig, dass Rauch aus Australien Brasilien erreicht hat.

Von LW-Korrespondent Daniel Kestenholz (Bangkok)

Der Küstenort Mallacoota im Südosten Australiens, beliebtes Urlaubsziel während der heißen Sommerzeit, war unlängst ganz von Feuern umzingelt und von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Marine versorgte eingeschlossene Einheimische und Feriengäste über den Meeresweg, weil Straßen wegen umgestürzter Bäumen und Brandgefahr gesperrt waren.

Essen, Wasser, Benzin – alles war in der Region Mangelware. Menschen standen in Supermärkten Schlange für das Wenige, das es noch zu kaufen gab, während auf Straßen Chaos und Staus herrschten. Tausende mussten ihre Dörfer evakuieren und sich in Sicherheit bringen.

Soweit sind entlang Australiens Ostküste mehr als 2.000 Häuser abgebrannt. Zwei Dutzend Menschen starben in den Flammen und zahllose verloren ihr Hab und Gut, während das Schlimmste von Australiens Buschfeuer-Katastrophe noch immer nicht ausgestanden scheint.

Foto: AFP

Schon seit September ist es heiß und trocken im Südosten Australiens. Abkühlung und Regen sind nicht in Sicht. Die heißeste Phase des Jahres ist weiterhin nicht vorüber - heiße Winde schüren Feuer und tragen diese fort.

Australien litt schon in den vergangenen Jahren an unverhältnismäßiger Hitze und Trockenheit mit außergewöhnlich geringen Niederschlägen. Der letzte Sommer war der heißeste in der Geschichte des Landes. Dieser Sommer dürfte noch heißer werden.

Infrarot Satelinenaufnahme vom 4. Januar 2020 unweit der Stadt Orbost östlich von Melbourne. Foto: AFP, Satellite image © 2020 Maxar Technologies

Die Lage ist so kritisch, dass Scharfschützen im Herzen von Australien am Mittwoch damit begonnen haben, Tausende von Kamelen und auch Wildpferde abzuschießen.

Bangen um die Existenz von Mensch und Tier

Die im 19. Jahrhundert von britischen Siedlern eingeführten Tiere bedrohen offenbar Siedlungsgebiete von Aborigines, berichtete die britische BBC: Die Kamele „streifen durch die Straßen auf der Suche nach Wasser“, so eine Anwohnerin. „Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit der kleinen Kinder.“

Saltelitenbild vom Lake Conjolia an der Südküste von New South Wales. Foto: AFP

Riesige Landstriche in Australien bangen angesichts der Buschfeuer und Hitzewellen um ihre Existenz, doch zunächst schien das Metropolen wie Brisbane, Canberra, Melbourne und Sydney entlang der Ostküste nicht groß zu kümmern. Sydney zündete in der Neujahrsnacht ein gewaltiges Feuerwerk, während wenige Dutzend Kilometer entfernt im Landesinneren Feuer wüteten.



In Sydney gaben die Behörden In der Silvesternacht trotz weiterhin heftiger Buschbrände grünes Licht für das gigantisches Feuerwerk. Foto: AFP

Keine Hilfe erhielten die Krisengebiete zunächst auch von Regierungschef Scott Morrison, der sich Mitte Dezember zum Familienurlaub nach Hawaii absetzte, während in seiner Heimat mittlerweile 63.000 Quadratkilometer zum Opfer der Flammen geworden sind.

Das entspricht rund Dreiviertel der Fläche Österreichs. Wegen der verheerenden Buschfeuer in Australien sind nach jüngsten Expertenschätzungen mindestens eine Milliarde Tiere ums Leben gekommen. Alleine im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste seien mehr als 800 Millionen Säugetiere wie Koalas und Kängurus sowie Reptilien und Vögel getötet worden, sagte Chris Dickman, Ökologe und Professor an der Universität Sydney am Mittwoch laut Mitteilung.

Die tatsächliche Anzahl der toten Tiere dürfte deutlich höher liegen. Chris Dickan, Ökologe und Professor an der Universität Sydney

Viele der Tiere seien wahrscheinlich direkt durch die Feuer getötet worden, andere möglicherweise durch Mangel an Nahrung oder andere brandbedingte Umstände. Die Schätzung basiert auf einem Bericht der Tierschutzorganisation WWF von 2007 mit Zahlen zur Dichte der in der Wildnis lebenden Säugetiere (ausgenommen Fledermäuse), Reptilien und Vögel im Staat New South Wales.

Ein Veterinäre der australischen Armee (L.) und die Besitzerin des Kangaroo Island Wildlife Park, Dana Mitchell (Mitte), versorgen einen schwer verwundeten Koalabären. Foto: AFP

Nicht mitgezählt wurden demnach Frösche, Insekten und andere wirbellose Tiere. Bei den Zahlen handele es sich um sehr vorsichtige Schätzungen, die tatsächliche Anzahl der toten Tiere dürfte deutlich höher liegen, sagte Dickman.

Premierminister Scott Morrison bei der Besichtigung eines zerstörten Areals. Foto: AFP

Als Morrison Anfang des Jahres endlich betroffene Gebiete besuchte, waren die Menschen nur noch wütend. In einer verwüsteten Stadt wurde der Premierminister von den Einheimischen ausgebuht und verhöhnt. Schnell eilte Morrison zu seinem Auto zurück.

Den Unmut der betroffenen Menschen in Cobargo bekam Premierminister Scott Morrison deutlich zu spüren als ihn die Dorfbewohner beschimpften und Feuerwehrleute sowie Betroffene ihm den Handschlag verweigerten. (Video)

Ein Wandgemälde von Scott Morrison in Melbourne illustriert den Unmut der Bürger. Foto: AAPIMAGE

Das Ausmaß der Katastrophe macht auch Prominente fassungslos. Bei der Golden-Globes-Preisverleihung am Sonntag in Beverly Hills war der australischen Schauspielerin Nicole Kidman selbst auf dem roten Teppich nicht zum Lachen.

Ich bin einfach mit meinen Gedanken gerade bei den schlimmen Feuern in Australien. Nicole Kidman

Bedrückt verriet die 52-Jährige, dass auch ihr Anwesen von den Feuern bedroht ist. Kidman: „Ich bin einfach mit meinen Gedanken gerade bei den schlimmen Feuern in Australien.“ Schauspieler Russell Crowe war erst gar nicht nach Kalifornien gereist, wo ihm ein Preis verliehen wurde.

Nicole Kidman bei der 77. Golden Globe Verleihung 2020. Foto: AFP

Wegen der Buschbrände zog er es vor, bei seiner Familie in Australien zu bleiben. Seine von Jennifer Aniston gehaltene Dankesrede in absentia nutzte Crowe für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik. Grund für die Tragödie in Australien sei der Klimawandel, ließ Crowe verlesen.

Dabei sagte Premier Morrison noch im November, dass es keinen „glaubwürdigen wissenschaftlichen Beweis“ dafür gebe, dass weniger CO2-Emissionen die Brände vermindern würden.

Das, so sagt Peter Gleick, renommierter Klimawissenschaftler und Mitbegründer des Pacific Institute in Kalifornien, sei ein klassischer Fall von Klimaverleugnung: „Es gibt jetzt unaufrichtige Bemühungen, die klare Rolle des Klimawandels bei der Verschlimmerung der Intensität und Schwere der australischen Brände herunterzuspielen.“

Auch Brandstiftung werde beschuldigt, um damit abzulenken. "Diese Bemühungen“, so Gleick, „sollten als das bezeichnet werden, was sie sind: grobe Klimaverleugnung.“





Nein, dieses Foto ist nicht mit einem Filter bearbeitet. So sieh es aus wenn der dicke Rauch der Buschfeuer, hier in Bemboka im australischen Bundesstaat New South Wales, die Straßen einnimmt. Foto: AFP