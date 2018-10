Regierung und Opposition haben im Parlament Opfer von sexuellem Missbrauch um Entschuldigung gebeten. Nicht alle nahmen an.

Australien entschuldigt sich bei Missbrauchsopfern

Regierung und Opposition haben im Parlament Opfer von sexuellem Missbrauch um Entschuldigung gebeten. Nicht alle nahmen an.

(KNA) - Australiens Regierung und Opposition haben bei den Opfern von sexuellem Missbrauch um Entschuldigung gebeten. "Dies ist eine Entschuldigung, die es nicht wagt, um Vergebung zu bitten", sagte Premierminister Scott Morrison am Montag (Ortszeit) in einer live aus dem Parlament übertragenen Rede. Bill Shorten, Vorsitzender der oppositionellen Labor-Partei, sagte: "Wir entschuldigen uns für jede gestohlene Kindheit, für jedes verlorene Leben. Wir entschuldigen uns für jeden Vertrauensbruch und für jeden Machtmissbrauch."

Der Vorsitzende der australischen Bischofskonferenz, Erzbischof Mark Coleridge, sprach von einem "bedeutsamen Augenblick in unseren andauernden Bemühungen, Australien zu einem sicheren Ort für alle Kinder und Jugendlichen zu machen". Schwester Monica Cavanagh erklärte im Namen der katholischen Orden, die Entschuldigung der Regierung sei "eine wichtige Bestätigung des Muts der Betroffenen von Missbrauch, Wahrheit, Gerechtigkeit und Heilung zu suchen."

Auf die Opfer hören Die Kirche darf kein Ort sein für Kinderschänder und für ein Machtgeflecht, das die Täter vor Entdeckung und Strafe bewahrt.

Mit der offiziellen Entschuldigung kam die Politik einer Empfehlung aus dem Abschlussbericht der staatlichen Missbrauchskommission von Ende 2015 nach. Unter den zahlreichen Gästen bei der historischen Parlamentssitzung waren Missbrauchsopfer sowie die Labor-Politikerin Julia Gillard. Als Premierministerin hatte sie die Kommission 2013 zur Untersuchung des Umgangs mit Missbrauchsfällen in kirchlichen und weltlichen Institutionen eingesetzt.

Unter Missbrauchsopfern stieß das "Sorry" der Regierung auf geteiltes Echo. Betroffene aus dem katholischen Bistum Ballarat boykottierten die Parlamentssitzung. Die Entschuldigung sei "hohl", solange es keine landesweit einheitliche Gesetzgebung gebe, die jeden zur polizeilichen Anzeige von sexuellem Kindesmissbrauch verpflichte, sagten Vertreter von Missbrauchsopfern gegenüber australischen Medien.

Ballarat ist einer der zentralen Orte im Missbrauchskandal in Australien. Missbrauchsopfer Peter Gogarty zeigte sich skeptisch über den Wert der Entschuldigung. Es habe in den vergangenen Jahren schon viele "Sorrys" gegeben, ohne dass wirklich Taten gefolgt seien, sagte er dem Sender ABC. Gogarty war in den 1970er Jahren als Junge im Bistum Newcastle missbraucht worden. Sein Fall hatte in diesem Jahr zur Verurteilung von Erzbischof Philip Wilson wegen der Vertuschung von Missbrauchsfällen geführt.