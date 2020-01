Die anhaltende Dürre treibt Kamele in mehreren australischen Bundesstaaten immer näher an menschliche Siedlungen heran.

Australien: Bis zu 10.000 wilde Kamele zum Abschuss freigegeben

(dpa/SC) - Wilde Kamele sind in der Dürre des entlegenen Hinterlands von Australien zu einer derartigen Plage geworden, dass sie aus Hubschraubern heraus abgeschossen werden. Nach Angaben der örtlichen Verwaltung wurden am Donnerstag etwa 1500 Tiere getötet, 10.000 könnten es noch werden. Auf dem Gebiet der Ureinwohner, das im Bundesstaat South Australia liegt, machten die extreme Dürre und Hitze den Tieren zu schaffen.

Die Kamele seien auf der Suche nach Wasser in Siedlungen und Dörfer vorgedrungen und hätten dort Schäden angerichtet. Sie durchbrechen Zäune, werfen Wassertanks um und zerstören Nahrungsvorräte, wie der Chef des dünn besiedelten Verwaltungsgebiets, Richard King, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm zufolge dauert die Dürre auf dem Aborigine-Land nun schon 18 Monate. Es sei das erste Mal, dass die Kamele in der Gegend in so großer Zahl getötet würden. Die Regierung des Bundesstaates hatte dies gebilligt.

Unabhängig von den aktuellen Buschbränden in anderen Gegenden gelten Kamele in Australien als Plage. Die Tiere sind in dem Land nicht heimisch. Sie wurden im 19. Jahrhundert von britischen Siedlern als Lastentiere nach Australien gebracht und haben keine natürlichen Feinde. In ganz Australien soll es bis zu 600.000 wilde Kamele geben.

Im Rahmen des sogenannten National Feral Camel Action Plan wurden in Australien zwischen 2009 und 2013 bereits rund 160.000 Trampeltiere und Dromedare abgeschossen. Durch eine längere Dürre sind damals rund 100.000 zusätzliche Tiere verendet.