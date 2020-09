Ausnahmezustand im Klassenzimmer: Wie die Rentrée in Frankreich verläuft

Corona hat den Start ins neue Schuljahr unter besondere Vorzeichen gestellt. Doch trotz aller Maßnahmen: Eine Woche nach Schulbeginn haben in Frankreich 28 Schulen schon wieder schließen müssen.

Von Christine Longin (Paris)

Jean Castex hockt vor dem Pult des Jungen, der in der Grundschule Louis de Frontenac in der ersten Reihe sitzt. „Was ist das?“ fragt der Regierungschef und zeigt auf ein Bild. „Raketen“ antwortet der Schüler brav. Es wirkt alles wie immer an jenem 1. September, an dem traditionell in Frankreich die Schule wieder beginnt.

Würden der Regierungschef und sein Bildungsminister keine Masken tragen, könnte der Schulbesuch im zentralfranzösischen Châteauroux sich kaum von den Visiten der anderen Jahre unterscheiden ...