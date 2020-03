Ganz Italien ist seit Dienstag zur "Sperrzone" erklärt worden: Das hört sich dramatisch an. In Rom sah die Realität - zumindest am ersten Tag - teilweise noch sehr anders aus. Das Leiden der Geschäfte ist indessen sehr real.

Ausnahmezustand auf Italienisch

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom) Mich hat der Ausnahmezustand im südlichen Latium erreicht, ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Neapel und Rom. Das bedeutete für mich am Dienstagmorgen: „auto-certificazione“ von der Homepage des Innenministeriums herunterladen, ausfüllen – und dann ins Auto, um in die Ewige Stadt zu gelangen. Die „auto-certificazione“ gehört zu den neuen Notmaßnahmen, welche die Regierung am Montagabend erlassen hatte, um die Corona-Virus-Epidemie einzudämmen: Jeder Bürger, der seine Wohngemeinde verlässt, muss diesen Passierschein dabei haben, in welchem er den Grund für seine Bewegung von Punkt A nach Punkt B angeben muss ...