Ausfälliger Minister bringt Sunak in die Bredouille

Mobbing-Skandal in britischer Regierungspartei

Foto: Getty Images

Wegen Mobbing-Vorwürfen gegen den konservativen Minister Gavin Williamson sah sich ein Regierungssprecher am Montag gezwungen zu versichern, der Premier habe volles Vertrauen in das Kabinettsmitglied. Williamson sitzt ohne besonderes Ressort als Staatsminister am Kabinettstisch.