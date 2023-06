In Paris stellt Olaf Scholz Sicherheitsgarantien in Aussicht. Bei einem entscheidenden Thema gibt es aber keine Einigkeit der Weimar-Partner.

NATO und Ukraine

Aus polnischer Sicht sollte die Ukraine schnell in die NATO

Von Christine Longin (Paris)

„Heute in Paris wollen wir drei ein wichtiges Signal setzen“, begann Olaf Scholz seine Erklärung vor dem Abendessen mit Emmanuel Macron und Andrzej Duda. Der Bundeskanzler traf sich am Montagabend mit den Präsidenten Frankreichs und Polens in Paris, um demonstrativ Unterstützung für die Ukraine zu zeigen.

Das Format des Weimarer Dreiecks, das lange kaum genutzt worden war, bot dafür den passenden Rahmen. Bringt es doch Länder aus dem Osten und Westen Europas zusammen, die sich ansonsten nicht immer gut verstehen.

Auch in Paris zeigten sich trotz der Einheitsfront gegen Russland Differenzen. So forderte Duda eine „klare Perspektive“ für einen NATO-Beitritt der Ukraine. Und zwar am besten schon beim Gipfeltreffen in Vilnius in einem Monat.

„Die Mitgliedschaft ist das Licht im Tunnel, das die Ukrainer sehen wollen.“ Doch Deutschland und andere NATO-Mitglieder lehnen es ab, ein Land, das Krieg führt, in das westliche Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Als eine Art Übergangsmaßnahme sind deshalb bilaterale Sicherheitsgarantien im Gespräch.

Macron hatte sich bei einer Konferenz in Bratislava Ende Mai dafür ausgesprochen, der Ukraine „spürbare und glaubwürdige Sicherheitsgarantien“ zu geben. Der Staatschef schlug vor, der Ukraine etwas zwischen den Garantien, die die USA Israel leisten, und einer NATO-Vollmitgliedschaft anzubieten. Auch Scholz stellte nun solche Sicherheitsgarantien in Aussicht.

Darüber werde schon seit Kriegsbeginn im vergangenen Jahr mit der Ukraine gesprochen, sagte der Bundeskanzler. Auch mit Frankreich, den USA und anderen Verbündeten werde darüber intensiv verhandelt. „Das wird dann fertig sein, wenn ein gemeinsames Gesprächsergebnis entstanden ist.“ Es sei allerdings klar, dass die Ukraine Garantien in „sehr konkreter Form“ brauche.

Stärkung der Ostflanke der NATO

Duda forderte auch eine Stärkung der Ostflanke der NATO. Dazu müssten alle NATO-Länder zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Bisher erfüllen nur die östlichen NATO-Mitglieder dieses bereits 2014 formulierte Ziel. Frankreich hatte erst vergangene Woche seinen Verteidigungshaushalt massiv erhöht und ist bereits nah an der Marke dran, die es 2025 erreichen könnte. Deutschland ist mit 1,6 Prozent in diesem Jahr laut ifo Institut noch weit von der Vorgabe entfernt.

Beim Abendessen mit Scholz und Macron im Élysée-Palast wollte Duda auch über die konkrete Ausgestaltung der Kampfjet-Koalition sprechen, die Großbritannien und die Niederlande im Mai angekündigt hatten. Frankreich will sich mit der Grundausbildung ukrainischer Piloten engagieren. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte bisher lediglich eine Prüfung angekündigt. Scholz verwies darauf, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sei. „Und wir tun das so lange, wie es nötig ist.“

Alte Gräben in der Asylpolitik

Während die drei Staats- und Regierungschefs zur Ukraine an einem Strang zogen, brachen die alten Gräben zwischen Ost und West in der Frage der Asylpolitik wieder auf. Duda kündigte Widerstand gegen die Asylreform an, die die EU-Innenminister vergangene Woche beschlossen hatten. Er verwies darauf, dass Polen seit Kriegsbeginn bereits 1,5 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine registriert habe.

Gegenüber der Aufnahme „anderer Geflüchteter“ sei er deshalb skeptisch. „Wenn jemand Strafen verhängt, werden wir uns wehren.“ Das Abkommen sieht Schnellverfahren für Asylsuchende an den EU-Außengrenzen vor. Außerdem soll für Länder, die die Aufnahme von Geflüchteten verweigern, ein Solidaritätsmechanismus mit Zwangsgeldern gelten.

Das Weimarer Dreieck war 1991 gegründet worden und hatte mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen. Die drei Staats- und Regierungschefs hatten sich zuletzt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar getroffen.



