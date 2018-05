Ein Kommentar zum geplatzten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Aus für den Friedensgipfel

Ein Kommentar zum geplatzten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)



Die Absage des "Friedensgipfels" dürfte nur überraschen, wer Donald Trump auf den Leim gegangen ist. Alle anderen ahnten längst, dass dieses Treffen mehr einem Wunschdenken als der Wirklichkeit entsprang.



Bereits die spontane Zusage zu dem bei einem nicht geplanten Treffen Trumps mit einer Delegation Südkoreas im März vorgeschlagenen Gipfel mit Kim musste zu denken geben. Experten konnten nicht glauben, dass der Diktator ohne Vorbedingungen ein Treffen auf Augenhöhe erhalten sollte.

Ein Ziel, das die Amerikaner der Kim-Dynastie in der Vergangenheit aus gutem Grund verwehrt hatten. An magischen Glauben grenzte die Erwartung, Nordkorea könnte tatsächlich bereit sein, seine Atomwaffen wegzugeben. Dazu fehlte eine befriedigende Antwort auf die Frage, warum der Diktator freiwillig aufgeben sollte, was sein Regime bisher gegen Drohungen der Supermacht immunisierte?

Zumal der bettelarme Staat dafür erhebliche Ressourcen einsetzte.Dem Letzten hätte der Groschen fallen müssen, als Trump einseitig das internationale Atomabkommen mit Iran aufkündigte. Kein halbwegs rationaler Vertragspartner würde den Sicherheits- Zusagen einer Partei Glauben schenken, auf deren Wort nachweislich kein Verlass ist.Mit der Absage des Gipfels erspart sich Trump eine noch peinlichere Blamage.



Doch auch so erwartet auf ihn statt eines Friedensnobelpreises nun öffentlicher Spott. Der von einigen zum "Hipster der Diplomatie" verklärte Präsident erweist sich als Scharlatan. Auch Donald Trump kann die Fliehkräfte der internationalen Diplomatie nicht außer Kraft setzen.

Auf der Strecke bleibt die Glaubwürdigkeit der Supermacht.Zurück bleibt eine gefährlich ungeklärte Situation auf der koreanischen Halbinsel, die das Risiko der Eskalation in sich trägt. Mit dem voreilig zu- und kurzfristig abgesagten Gipfel hat Trump die USA in eine diplomatische Sackgasse hineingesteuert. Zumal ihm die Profis in der Regierung fehlen, die den Karren wieder aus dem Dreck ziehen könnten.