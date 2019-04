Augenzeugen: "Da blutet das Kunsthistorikerherz"

Paris ist eine Studentenstadt - auch für Luxemburger. Das "Luxemburger Wort" hat mit einigen Studenten gesprochen, die den Notre-Dame-Brand live erlebt haben.

Claire Arens studiert Kunstgeschichte in Paris und hat das historische Feuer in der Notre-Dame Kathedrale mit eigenen Augen gesehen. Sie erzählte dem Luxemburger Wort, wie sie den Brand erlebt hat und wie die Atmosphäre vor Ort war. Sie lebt in der Nähe des Pont Neuf, keine 800 Meter von der berühmten Kathedrale entfernt und kam gerade vom einkaufen, als sie die ersten Sirenen hörte.

Polizei-, Feuerwehr- und Krankenwagensirenen - in einer Großstadt wie Paris an sich nichts Außergewöhnliches ...