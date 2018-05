Aufräumarbeiten nach Wirbelsturm am Niederrhein Federico Gambarini/dpa

dpatopbilder - 16.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Boisheim: Von einem Wirbelsturm mitgerissene Holzteile liegen auf einer Straße, im Hintergrund ist ein beschädigtes Wohnhaus zu sehen. Ein Tornado hat im Raum Viersen am Niederrhein am Mittwochabend nach Behördenangaben eine «Schneise der Verwüstung» angerichtet. Mindestens ein Mensch wurde bei dem Unwetter schwer verletzt. (zu dpa «Wirbelsturm am Niederrhein - «Schneise der Verwüstung» vom 16.05.2018) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++