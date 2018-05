Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

In Italien kommt es vorerst nicht zu einer Populisten-Regierung. Doch bei Neuwahlen könnte vor allem die rechtsradikale Lega weiter zulegen.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

Die Erwartung einer Regierung aus populistischen Anti-System-Parteien in Rom hatte in Brüssel, in Berlin und in Paris Befürchtungen ausgelöst - nicht zu Unrecht, wenn man an die teuren Wahlversprechen denkt, welche die Cinque Stelle und die Lega im Wahlkampf gemacht hatten.



Das heute schon massiv verschuldete Italien wäre zum Risikofaktor für die gesamte Eurozone geworden - eine Gefahr, die sich auch an den Börsen niederschlug: Die Zinsen auf italienischen Staatsanleihen schnellten auf den höchsten Stand seit vier Jahren, die Banken verloren 20 Prozent ihres Börsenwerts ...