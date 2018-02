In der Slowakei sind ein investigativer Journalist und seine Verlobte in ihrem Privathaus erschossen worden.

Aufdeckungsjournalist in der Slowakei ermordet

(dpa) - Das Innenministerium in Bratislava bestätigte den Doppelmord am Montag. Der 27-jährige Jan Kuciak hatte im Internetportal Aktuality.sk regelmäßig über Fälle von mutmaßlichem Steuerbetrug berichtet. In seinem Visier hatte er dabei vor allem prominente Unternehmer, die nach seinen Recherchen Geschäftsverbindungen zu den regierenden Sozialdemokraten ebenso wie zu Kreisen der organisierten Kriminalität unterhalten haben sollen.

Einer dieser Unternehmer hatte Kuciak zuletzt öffentlich wegen dessen Aufdeckungsberichten gedroht. In der Drohung ging es allerdings nicht um Gewaltanwendung. Der Unternehmer wollte über Kuciak und seine Familie ähnliche „Schmutzberichte sammeln“, wie dieser über ihn, hatte der Unternehmer gegenüber Medien erklärt.