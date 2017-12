(dpa) - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Terroristen Salah Abdeslam in Belgien ist auf den 5. Februar verschoben worden. Das neue Datum gab das zuständige Gericht in Brüssel am Montag bekannt. Eigentlich hätte der Prozess bereits am Montag beginnen sollen. Doch die Richter hatten in der vergangenen Woche dem Antrag der Verteidigung auf Vertagung zugestimmt. Der neue Anwalt des Angeklagten soll Zeit bekommen, sich in die Akten einzulesen.



Salah Abdeslam wird von Anwalt Sven Mary verteidigt.

AFP

Abdeslam ist in Belgien unter anderem wegen versuchten Polizistenmords in einem terroristischen Zusammenhang angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-jährigen Franzosen vor, am 15. März 2016 an einer Schießerei im Brüsseler Vorort Forest beteiligt gewesen zu sein. In Brüssel soll er mit seinem mutmaßlichen Komplizen Sofien Ayari vor Gericht gestellt werden.

Auch in Paris



Beide sollen auch an den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 beteiligt gewesen sein. Abdeslam soll ein Terrorkommando zu einem der Anschlagsorte in der französischen Hauptstadt gebracht haben. Er gilt als einziger Überlebender der Pariser Terrorzelle.

Die anderen Terroristen hatten sich entweder selbst mit Sprengstoffgürteln getötet oder waren von Sicherheitskräften erschossen worden. Dieselbe Zelle soll später für die Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016 verantwortlich gewesen sein.