Auf einer Linie

Premier Xavier Bettel war am Donnerstag auf Arbeitsbesuch in Wien. Bei den Themen Migration, Brexit und Besteuerung von Internetriesen gab es wenig Reibung.

Premier Xavier Bettel war am Donnerstag auf Arbeitsbesuch in Wien. Bei den Themen Migration, Brexit und Besteuerung von Internetriesen gab es wenig Reibung.

Die drei Themen Migration, Brexit und Besteuerung von Internetriesen standen am Donnerstag im Mittelpunkt der Gespräche zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Premier Xavier Bettel in Wien. Des Weiteren gab es Vorbesprechungen für den EU-Gipfel in Salzburg am 19. und 20. September.

Außengrenzen schützen



In puncto Brexit seien beide Regierungschefs der Meinung, dass „wir alles versuchen müssen, um einen harten Brexit zu vermeiden und einen Deal mit Großbritannien zu finden“, so Sebastian Kurz ...