(dpa) - Im Zentrum von Rom ist ein kleiner Sprengsatz auf einem Parkplatz einer Post explodiert. Der Sprengsatz sei auf dem Boden zwischen zwei geparkten Autos platziert worden, weshalb er nur minimale Schäden an einem Auto angerichtet habe, sagte ein Ermittler am Freitag. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag waren die Untersuchungen am Tatort abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Auto wurde beschädigt. Der Sprengsatz sei aus zwei Flaschen gefüllt mit einer entzündlichen Flüssigkeit gebaut worden und mit einer Zeitschaltuhr versehen gewesen. Die Polizei sprach von einem „symbolischen Akt“ - größeren Schaden habe die der Sprengsatz nicht anrichten können.

Am Freitag war der Hintergrund des Vorfalls zunächst unklar. Medien berichteten, dass die Ermittler eine Spur ins links-anarchische Milieu verfolgten. Der Polizei-Sprecher bestätigte dies nicht. Nach der Explosion untersuchten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mit Spezialhunden den Tatort.

„Wir haben den Knall gehört, weil unser Sitz in der Nähe ist, und haben uns direkt zu dem Ort begeben“, sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenagentur ADNkronos. „Wir haben ein lautes Donnern gehört“, sagte eine Frau, die in der Nähe der Post im Viertel Ostiense nahe der Metro-Station Piramide und der Bahnstation Ostiense arbeitet. Der Sprengsatz könnte über Funk gezündet worden sein, berichteten Medien.

Die Post liegt etwa 15 Minuten fußläufig von der Touristenattraktion Circus Maximus und in unmittelbarer Nähe des Aventin-Hügels.