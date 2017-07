Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)



Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sieht in Zeiten, in denen sich die USA unter Präsident Donald Trump nach innen wenden, andere Länder in der Pflicht, über die weltweiten Folgen ihres Handelns nachzudenken und „das globale Bild“ im Blick zu haben.



Neben Ländern und Regierungen, unter denen Deutschland, Frankreich und Kanada eine wichtige Rolle spielten, würden aber auch Bürger verstehen, dass sie Verantwortung für die Vorgänge in anderen Teilen der Welt hätten, sagte der kanadische Politiker in einem Gespräch mit dieser Zeitung ...