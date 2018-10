Das Vereinigte Königreich und die EU wollen bei einem Gipfeltreffen einen chaotischen Brexit verhindern.

International 2 Min.

Auf der Suche nach dem Deal

Diego VELAZQUEZ Die EU und das Vereinigte Königreich sind noch weit von einer Einigung über ein Austrittsabkommen entfernt. Und doch zeichnet sich allmählich eine Kompromisslösung ab.

Stolze sieben Gipfeltreffen finden diese Woche in Brüssel statt, bei denen EU-Staats- und Regierungschefs in unterschiedlichen Formaten vertreten sein werden. Am Donnerstag und am Freitag sind sogar Gäste aus Asien mit dabei. Die dichte Agenda zwingt den Gipfelchef Donald Tusk dazu, keine Zeit zu verschwenden: Das führt zu einer etwas dreist anmutenden Choreografie beim wohl wichtigsten Thema der Woche – dem Brexit.



Heute Abend wird die britische Premierministerin Theresa May nach Brüssel geladen, um den 27 anderen EU-Staats- und Regierungschefs ihre Sicht der Verhandlungen vorzutragen. Danach verlassen sie den Raum, um bei einem Abendessen ohne May weiter zu beraten. Ihre Verpflegung wird sich die Premierministerin demnach wohl selbst besorgen müssen.

Die Unsicherheit macht nervös Das schier unendliche Brexit-Drama ist für Unternehmen, Banken und Märkte pures Gift

Doch dies sollte nicht Mays Hauptsorge in Brüssel sein. Viel problematischer ist die Lage der festgefrorenen Brexit-Verhandlungen. „Wir müssen die EU auf ein No-Deal-Szenario vorbereiten, das wahrscheinlicher ist als je zuvor“, warnt etwa Donald Tusk in seinem Einladungsschreiben für das Treffen in Brüssel. Unter „No-Deal-Szenario“ versteht man den ungeregelten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, der zu einem chaotischen Brexit führen würde – ohne Austrittsabkommen und damit auch ohne Übergangsperiode, in der über die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel verhandelt werden kann. Dabei bleibt Nordirland das Kernproblem.



Dies, obschon sich beide Seiten über das Ziel einig sind: Sowohl EU als auch London wollen eine sogenannte „harte Grenze“ mit Güter- und Personenkontrollen zwischen dem europäischen Mitgliedsstaat Irland und dem britischen Nordirland verhindern. Eine harte Grenze auf der irischen Insel stellt das Karfreitagsabkommen infrage und gefährdet dadurch den immer noch zerbrechlichen Friedensprozess zwischen Unionisten und Katholiken in Nordirland.

Da Großbritannien sowohl die Zollunion als auch den europäischen Binnenmarkt verlassen möchte, sieht die EU keinen anderen Ausweg, um Grenzkontrollen zu verhindern, als Nordirland notfalls einen Sonderstatus einzuräumen – die Backstop-Lösung. Dieser Backstop – eine Art Sicherheitsnetz – soll nur dann greifen, wenn das künftige Freihandelsabkommen zwischen EU und London, das nach der zweijährigen Übergangsphase eintreten soll, keine Lösung zur „nordirischen Frage“ bringt.

Doch alleine die Idee ist für die Briten problematisch, weil ein derartiger Sonderstatus eine virtuelle Grenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens ziehen würde. Die Integrität des Königreichs sei dadurch gefährdet, meint man in London.

Freunde bleiben „Die Brexit-Verhandlungen stecken in einer schweren Krise.“

Kompromiss in Sicht

In dieser hochgradig komplexen Frage gab es neulich dennoch Bewegung. Der Kompromiss, der sich abzeichnet, ist, dass das Vereinigte Königreich als Ganzes notfalls in der Zollunion bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden wird. Dann wäre ein großer Teil der Grenzkontrollen unnötig. Das trifft aber auf den Widerstand der Brexit-Hardliner in Mays Konservativer Partei. Sie fürchten, dass der Backstop zur Dauerlösung werden könnte - und wollen May zwingen, ein Enddatum zu vereinbaren.



Die EU dagegen will kein Enddatum akzeptieren ohne eine ausgehandelte und dehnbare Lösung. In Brüssel glauben demnach viele, dass es bei diesem Gipfel noch keinen Durchbruch geben wird. Deswegen pocht Tusk auf Geduld und Anstrengungen. „Wir sollten dennoch hoffnungsvoll und entschlossen bleiben, da es auf beiden Seiten guten Willen gibt, diese Gespräche fortzusetzen“, lautet es im Einladungsschreiben.