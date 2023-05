In den Tagen vor der Krönung herrscht in London Aufregung, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Viele Königsfans bringen sich schon mal in Stellung.

International 8 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Reportage zur Krönung Charles III.

Auf den Straßen Westminsters: Wo Royalisten auf Royals treffen

In den Tagen vor der Krönung laufen in London die Vorbereitungen auf Hochtouren. Viele Königsfans haben sich schon in Stellung gebracht.