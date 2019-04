Auf dem Weg zum perfekten Kind

Am Donnerstag debattiert der deutsche Bundestag über die mögliche Rückerstattung von Tests auf Downsyndrom von staatlichen Krankenkassen. Was harmlos klingt, könnte erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Ohrenkuss. Auf so einen Namen muss man erst einmal kommen. Ein Ohrenkuss ist, wenn etwas wichtig ist und im Kopf bleibt. Im Gegensatz zu den Da-rein-dort-raus-Sachen. „Ohrenkuss“ heißt eines der außergewöhnlichsten Magazine in Deutschland. Alle Redakteure, alle Autoren haben das Downsyndrom. Seit 21 Jahren veröffentlichen sie zwei Hefte pro Jahr. Und wer Experten in Sachen Downsyndrom sucht, ist bei „Ohrenkuss“ richtig.



Ohrenküsser



Sollte der Deutsche Bundestag empfehlen, den neuesten Test auf das Downsyndrom – medizinische Bezeichnung: Trisomie 21, weil das 21 ...