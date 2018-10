Ein weiterer lautstarker Kritiker Donald Trumps hat eine Briefbombe erhalten: Der Schauspieler Robert de Niro war zum Zeitpunkt der Auslieferung allerdings nicht im Büro.

Auch Robert de Niro erhält Rohrbombe

(dpa) - Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an Kritiker von US-Präsident Donald Trump haben Unbekannte laut Medienberichten auch dem Schauspieler Robert de Niro ein verdächtiges Paket geschickt.

Es handle sich um dieselbe Art von Paket wie jene an Ex-Präsident Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, berichtete die „New York Post“ am Donnerstag.



Das Paket war an die Büroadresse von De Niros Filmproduktionsfirma Tribeca Films in Manhattan adressiert. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe sich dort niemand aufgehalten, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. In dem Gebäude befindet sich auch das Restaurant Tribeca Grill, das De Niro gehört.

Die New Yorker Polizei bestätigte auf Twitter, dass sie im Stadtteil Manhattan wegen eines verdächtigen Pakets ermittle. De Niro gilt als Kritiker Trumps. Zuletzt hatte seine "Rede" bei den Tony Awards 2018 für Aufsehen gesorgt, die im Wesentlichen aus den Worten "Fuck Trump!" (zu deutsch etwa "Scheiß auf Trump") bestand.