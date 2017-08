(AFP/mth) - Die Jagd nach dem mutmaßlichen Bombenbauer der Anschläge von Paris und Brüssel hat begonnen. Der gesuchte namens Ahmad Alkhald wurde auf eine Terrorliste der USA gesetzt, wie das US-Außenministerium am Donnerstag mitteilte.

Alkhald soll Mitglied der Terrorgruppe "Islamischer Staat" sein und sich zur Zeit an einem unbekannten Ort in Syrien aufhalten. Seine Aufnahme in die internationale Terror-Fahndungsliste soll die Planung weiterer Attentate und den Zugang des Gesuchten zu Ressourcen verhindern.

Ahmad Alkhald steht unter Verdacht, die Bomben gebaut zu haben, die bei den Anschlägen von Paris am 13. November 2015 und in Brüssel am 22. März 2016 zum Einsatz kamen.