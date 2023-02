Von den insgesamt vier Angeklagten Personen wurden, bekamen letztendlich zwei die mögliche Höchststrafe.

Prozess

Attentat von Wien: Lebenslange Strafen für Terror-Helfer

Von den insgesamt vier Angeklagten Personen wurden, bekamen letztendlich zwei die mögliche Höchststrafe.

(dpa) – Bei dem Prozess um den Wiener Terror-Anschlag von November 2020 sind zwei Angeklagte als Unterstützer des Täters zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagte erhielten in der Nacht zum Donnerstag im Wiener Landgericht je 19 und 20 Jahre Haft. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die vier Männer bei der Auswahl des Anschlagsziels sowie bei der Beschaffung von Schusswaffen und Munition geholfen hatten.

Der 20-jährige Täter war ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er tötete am 2. November 2020 vier Menschen im Wiener Stadtzentrum, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Eines der Todesopfer war eine deutsche Studentin. 23 Passanten wurden teils schwer verletzt, auch unter ihnen waren einige Deutsche. Unter den Verletzten war damals auch ein Student aus Luxemburg. Er wurde von dem Täter an der linken Schulter getroffen.

Wie es zum vorhersehbaren Attentat kommen konnte Sechs mutmaßliche Komplizen des IS-Terroristen, der in Wien wahllos unschuldige Menschen tötete, stehen vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei weiteren Männern ebenfalls vorgeworfen, durch die Vorbereitung des Attentats zu Mord beigetragen zu haben. Die Geschworenen sprachen sie jedoch wegen mangelnder Beweise von diesem Haupt-Anklagepunkt frei. Doch sie wurden wegen der Verbreitung von islamistischer Terror-Propaganda mit je zwei Jahren Haft bestraft. Die Strafen wurden teilweise auf Bewährung ausgesetzt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.