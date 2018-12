Nahe dem Weihnachtsmarkt in Straßburg hat ein bewaffneter Mann mindestens drei Menschen erschossen. Der Täter ist verletzt und flüchtig. Die Behörden gehen von einem terroristischen Hintergrund aus.

International 10 2 Min.

Attentat in Straßburg: drei Tote, mehrere Verletzte

Tom RUEDELL Nahe dem Weihnachtsmarkt in Straßburg hat ein bewaffneter Mann mindestens drei Menschen erschossen. Der Täter ist verletzt und flüchtig. Die Behörden gehen von einem terroristischen Hintergrund aus.

(dpa/AFP/tom/chl) - Bei dem Anschlag mit vermutlich terroristischem Hintergrund am Straßburger Weihnachtsmarkt sind drei Menschen getötet worden. Ungefähr zehn Menschen wurden verletzt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwochmorgen unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt im Elsass berichtete. Drei oder vier der Verletzten haben demnach lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Der Täter sei bekannt, aber flüchtig, hieß es vonseiten der Polizei. Auf Überwachungsvideos ist zu erkennen, dass er mit einer Handfeuerwaffe und einem Messer bewaffnet war. Er habe allein gehandelt und sei bei der Verfolgung durch Schüsse von patrouillierenden Soldaten verletzt worden.

10 AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Gegen 22.30 Uhr begann ein großer Polizeieinsatz im Stadtteil Neudorf, südlich der Innenstadt. Dort soll sich der Mann verschanzt haben. Es kam zu weiteren Schusswechseln. Anwohner wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Der Ausgang ist bisher unklar.

Terroristischer Hintergrund

Bei dem mutmaßlichen Attentäter handelt es sich nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP um einen 29-Jährigen, der als radikalisiert gilt. Er sei auf der Sicherheitsakte „Fiche S“ geführt worden, einer Liste von Personen, die verdächtigt werden, radikalisiert zu sein, meldete die Agentur am Dienstagabend unter Berufung auf die Präfektur.

Pikantes Detail: Er hatte eigentlich am Dienstagmorgen wegen versuchten Totschlags verhaftet werden sollen. Wie der Sender France Info am Dienstagabend unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, wurde zwar seine Wohnung durchsucht, der Mann war jedoch nicht zu Hause. Innenminister Christophe Castaner hatte dem Sender vorher gesagt, der Tatverdächtige sei den Behörden wegen - nicht näher bezeichneter - krimineller Taten bekannt.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.



Die Präfektur des Départements Bas-Rhin bestätigte anfangs, dass ein Mensch gestorben sei und sechs weitere verletzt wurden. Später erhöhte sich die Zahl der Toten auf zwei. Die Innenstadt der elsässischen Metropole ist komplett abgeriegelt. Die deutsche "Tagesschau" zitiert Zeugenaussagen, wonach in der Straßburger Innenstadt "etwa ein Dutzend Schüsse" gefallen seien.

Des CRS, des secours et des soldats au centre-ville de Strasbourg #AFP pic.twitter.com/tEl6fpgBIL — Agence France-Presse (@afpfr) December 11, 2018

Europaparlament abgeriegelt

Das Europaparlament wurde ebenfalls abgeriegelt. Wegen der Sitzungswoche halten sich derzeit Hunderte Parlamentarier und Mitarbeiter in der Stadt auf. Sie durften das Parlamentsgebäude nicht verlassen. Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, sagte eine Parlamentssprecherin.



Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete. „Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich“, teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit.



Facebook hat seine "Safety Check"-Funktion für Straßburg aktiviert.

Der Straßburger Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein: Im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer algerischen Gruppe rechtzeitig verhindert.



In einer Mitteilung der Stadt am frühen Mittwochmorgen teilte man mit, dass der Weihnachtsmarkt in der Stadt am Mittwoch geschlossen. Auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt öffnen nicht, wie es hieß.

Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt in Dresden zählt der Straßburger Weihnachtsmarkt zu den ältesten Europas. Der „Christkindelsmärik“ wurde 1570 erstmals erwähnt.



Dieser Artikel wird aktualisiert.