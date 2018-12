Auf dem Weihnachtsmarkt in Strasbourg ist es zu einer Schießerei gekommen, die Innenstadt ist abgeriegelt. Nach offiziellen Angaben gibt es zwei Todesopfer und mehrere Verletzte.

Attentat auf Weihnachtsmarkt in Strasbourg: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Tom RUEDELL Auf dem Weihnachtsmarkt in Strasbourg ist es zu einer Schießerei gekommen, die Innenstadt ist abgeriegelt. Nach offiziellen Angaben gibt es zwei Todesopfer und mehrere Verletzte.

(dpa/AFP/tom) - Bei einem Attentat hat es am Dienstag gegen 20 Uhr im ostfranzösischen Strasbourg Schüsse gegeben. Nach einer offiziellen Bilanz von 22 Uhr sind dabei zwei Menschen gestorben, mindestens elf wurden schwer verletzt. Der Täter sei bekannt, aber flüchtig, hieß es vonseiten der Polizei. Er habe allein gehandelt und sei bei der Verfolgung durch Schüsse von patrouillierenden Soldaten verletzt worden. Wie Innenminister Christophe Castaner, dem Sender Franceinfo sagte, ist der Tatverdächtige den Behörden wegen nicht näher bezeichneter krimineller Taten bekannt. Castaner hatte sich unverzüglich nach Strasbourg begeben.

Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Das Pariser Innenministerium sprach zunächst ohne weitere Details von einem „schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit“. Bewohner sollten zu Hause bleiben.

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) December 11, 2018

Die Präfektur des Départements Bas-Rhin bestätigte anfangs, dass ein Mensch gestorben sei und sechs weitere verletzt wurden. Später erhöhte sich die Zahl der Toten auf zwei. Die Innenstadt der elsässischen Metropole ist komplett abgeriegelt.



Des CRS, des secours et des soldats au centre-ville de Strasbourg #AFP pic.twitter.com/tEl6fpgBIL — Agence France-Presse (@afpfr) December 11, 2018

Die deutsche "Tagesschau" zitiert Zeugenaussagen, wonach "etwa ein Dutzend Schüsse" gefallen seien.

Das Europaparlament wurde ebenfalls abgeriegelt. Wegen der Sitzungswoche halten sich derzeit Hunderte Parlamentarier und Mitarbeiter in der Stadt auf. Sie dürfen derzeit das Parlamentsgebäude nicht verlassen. Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, sagte eine Parlamentssprecherin. Der französische Innenminister Christophe Castaner ist aus Paris unterwegs nach Strasbourg.

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete. „Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich“, teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit.



Facebook hat seine "Safety Check"-Funktion für Strasbourg aktiviert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.