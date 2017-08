(TJ/ chl /BB / DS) „Zwar liegt noch keine offizielle Bestätigung vor, doch alles deutet darauf hin, dass sich keine Luxemburger Staatsangehörige unter den Opfern der Terroranschläge von Barcelona befinden“, so Außenminister Jean Asselborn gestern gegen 18 Uhr auf Nachfrage. „Wir stehen in direkten Kontakt mit dem luxemburgischen Honorarkonsulat in Barcelona. Die Verantwortlichen dort stehen mit den zuständigen Behörden in Barcelona in Verbindung“, so Asselborn gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

Wie Asselborn weiter betonte, hat sich am Donnerstagnachmittag zur Zeit des Anschlags ein luxemburgisches Paar mit zwei Kindern ganz in der Nähe aufgehalten. Sie hatten ihren Wagen auf der Flaniermeile Las Ramblas abgestellt. Der Familie sei aber nichts passiert, alle vier Personen seien wohlauf. Sie wurden für die Nacht in einem anderen Hotel untergebracht.



Chefdiplomat Asselborn verurteilte den Terroranschlag nachdrücklich.



Auch Jacqueline Hodge vom Luxemburger Konsulat in Barcelona erklärte gegenüber dem Luxemburger Wort, dass keinerlei Bestätigung eingegangen sei, dass ein Luxemburger unter den Opfer oder Verletzten sei. Die Informationslage sei in der katalanischen Hauptstadt zurzeit etwas konfus. Die spanischen Behörden seien immer noch mit der Identifizierung der betroffenen Personen beschäftigt.



Luxair erkundigt sich bei Kunden vor Ort

Zum Zeitpunkt der Attacke verzeichnete der Reiseveranstalter Luxair 18 Reservierungen in Barcelona. "Wir haben uns umgehend vergewissert, dass es unseren Kunden gut geht. Sie bestätigten uns, dass niemand zu Schaden gekommen ist", so Sprecher Joe Schroeder auf "Wort"-Nachfrage hin. Den Menschen gehe es zurzeit den Umständen entsprechend gut. Sie würden ihre Reise fortsetzen wollen.

Die Reisegesellschaft zeigt in solchen Fällen Verständnis für einen frühzeitigen Abbruch des Aufenthalts. Hier habe es aber keine Anfragen gegeben.



Am Freitagmorgen startete unverändert von Luxemburg aus ein Luxair-Flug nach Barcelona. Zur Mittagsstunde seien, so Joe Schroeder, zwei Buchungen storniert worden. Sollten Kunden besorgt sein, können sie bis kommenden Montag eine Stornierung ohne Zusatzkosten beantragen.

Luxair weist ebenfalls darauf hin: Fluggäste, die eine Reise von Barcelona aus antreten, sollen ausreichend Zeit einplanen angesichts der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen am katalanischen Flughafen.

18 Nationalitäten



Die katalanische Rettungszentrale melden unterdessen, dass zurzeit unter den Opfer oder Verletzten 18 verschiedene Nationalitäten vertreten seien. Die bis bislang identifizierten Personen kämen aus Argentinien, Australien, Belgien, China, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kuba, Deutschland, Mazedonien, Niederlande, Peru, Rumänien, Spanien, Ungarn und Venezuela. Jedoch wurde nicht spezifiziert, um welche Art der Verletzungen es sich im einzelnen handelt.



Die Opfer der Anschläge von Barcelona und Cambrils stammen vermutlich aus 34 Ländern. Die Zahl sei noch vorläufig, teilten die katalanischen Rettungsdienste am Freitag auf Twitter mit. Wie viele Opfer jeweils aus welchem Land stammen, war noch ungewiss.



Solidaritätsbekundung vom Großherzog

Großherzog Henri hat dem Spanischen König Felipe in einem Telegramm seine Anteilnahme und Mitgefühl ausgesprochen. Im Namen des Luxemburger Volkes sicherte er dem Spanischen Monarchen uneingeschränkte Solidarität bei der Verteidigung gemeinsamer Werte gegenüber blinder Gewalt zu.

Am Samstag findet um 12 Uhr vor der spanischen Botschaft (4, boulevard Emmanuel Servais) eine Solidaritätskundgebung für die Opfer der Terroranschläge von Barcelona und Cambrils statt.