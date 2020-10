Wie deutsche Medien berichten, soll am Sonntagnachmittag vor einer Synagoge in Hamburg ein militärisch gekleideter Mann einen jüdischen Studenten angegriffen haben.

Attacke auf Jugendlichen vor Hamburger Synagoge

Wie deutsche Medien berichten, soll am Sonntagnachmittag vor einer Synagoge in Hamburg ein militärisch gekleideter Mann einen jüdischen Studenten angegriffen haben.

(rc/dpa) - Wie deutsche Medien berichten soll es am Sonntagnachmittag in Hamburg vor einer Synagoge zu einer Attacke auf einen jüdischen Studenten gekommen sein. Der Täter (29) sei im Militär-Style gekleidet gewesen und habe den 29-jährigen Studenten mit einem stumpfen Gegenstand im Kopfbereich angegriffen, so die Meldungen. Das Opfer erlitt erhebliche Kopfverletzungen. Dpa-Informationen nach hatte der Angreifer einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Bei der Tatwaffe soll es sich denn auch um einen Klappspaten handeln.

Mehrere Polizeibeamte und Zivilisten stehen im abgesperrten Bereich vor der Synagoge. In der Nähe der Synagoge in Hamburg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Angriff gekommen, bei dem ein 29 Jahre alter Mann erheblich verletzt wurde. Foto: dpa

Wie „Spiegel.de“ berichtet, sei der Täter vorläufig festgenommen worden. Beamte, die zum Schutz der Synagoge vor Ort waren und den Vorfall beobachteten, hätten den Angreifer überwältigt.

Halle: Zwei Menschen vor Synagoge erschossen Ausnahmezustand in Halle: Unbekannte erschießen mitten in der Stadt zwei Menschen und flüchten. Auch im benachbarten Landsberg fielen Schüsse.

Ob es sich bei dem heutigen Vorfall in Hamburg um eine antisemitische Attacke handelt, ist nicht bekannt. Vor knapp einem Jahr, am 9. Oktober 2019, hatte ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen und die Betenden zu ermorden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.