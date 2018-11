Die deutsche Migrationspolitik dürfe nie auf die Linie Österreichs kommen, so der luxemburgische Außenminister.

Asselborn warnt Deutschland vor Rechtsruck

(dpa/mth) - Vor dem Führungswechsel in der CDU hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn vor einem Rechtsruck in Deutschland gewarnt. „Man hört jetzt auch aus Deutschland von Bewerbern für die CDU-Präsidentschaft, dass die Flüchtlingspolitik bei der Europawahl in den Vordergrund gestellt werden soll. Ich habe nichts dagegen“, sagte Asselborn am Freitag im Inforadio des rbb. Die deutsche Migrationspolitik dürfe jedoch nie auf die Linie des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) und des FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) kommen.

Die CDU-Chefin Merkel hatte am Montag nach den großen Stimmverlusten ihrer Partei bei der hessischen Landtagswahl erklärt, auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. Zu den Bewerbern um die Nachfolge gehört Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich zum Start seiner Kandidatur kritisch zur Aufnahme von Flüchtlingen geäußert hatte. Auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der dem konservativen Flügel zugerechnet wird, ist unter den Bewerbern um den CDU-Vorsitz.

Ihre Kanzlerschaft will Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. Asselborn betonte, er hoffe, dass Merkel jetzt Zeit finde, sich mehr um die notwendigen EU-Reformen zu kümmern. Die Reformvorschläge aus Frankreich und der EU lägen auf dem Tisch. „Wenn bis Ende des Jahres hier keine Enteisung kommt, wäre das ein Fehler von der deutschen Seite.“

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor einem eventuellen Rechtsruck seiner Partei unter einer neuen Führung gewarnt. "Ich bin überzeugt, dass eine solche Achsenverschiebung falsch wäre", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Der CDU-Parteivize kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass die Christdemokraten einen "Kurs der Mitte" nicht verließen.