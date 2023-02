Der schwere Konflikt um Berg-Karabach ist noch nicht gelöst, doch in Armenien beobachtet Außenminister Asselborn ermutigende Zeichen.

Armenien und Berg-Karabach

Asselborn sieht positive Entwicklung im Konfliktland Armenien

Schwere Gefechte haben im Herbst 2020 die weltweite Aufmerksamkeit auf den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Südkaukasus-Republik Berg-Karabach gelenkt. Seitdem beschäftigt der Streit die internationale Diplomatie, eine Lösung ist noch nicht greifbar. Doch bei einem Arbeitsbesuch in der Republik Armenien am Mittwoch und Donnerstag konnte Außenminister Jean Asselborn zumindest einige positive Entwicklungen beobachten.

Das geteilte Dorf Erst nach dem Krieg um Berg-Karabach hat Aserbaidschan einen Teil des armenischen Dorfes Shurnukh übernommen. Die Bewohner mussten fliehen.

„Seit 2020 hat Armenien 4.000 Menschen, Soldaten und Zivilisten wegen Berg-Karabach verloren, es sind tausende Menschen verwundet worden“, sagte Asselborn bei einem Telefonat am Rande seines Besuchs. „Dieser Punkt ist die absolute Priorität der armenischen Politik und deshalb ist es so wichtig, dass die EU sich da einbringt.“ Es war Asselborns erste Visite in dem Land seit fünf Jahren, und sie sei zu einem guten Zeitpunkt gekommen, wie der luxemburgische Chefdiplomat betont.

Denn gerade erst beschloss der EU-Außenministerrat eine neue EU-Mission, bei der rund 100 Polizisten für zwei Jahre in das Land entsandt werden, darunter ein luxemburgischer Kommissar mit Auslandserfahrung. „Das Ziel dieser Mission ist, alles zu tun, damit keine weitere Eskalation geschieht.“

Asselborn traf die Spitzenriege der armenischen Politik, darunter den Präsidenten Vahagn Khachaturyan, Premierminister Nikol Paschinyan, Außenminister Ararat Mirzoyan und den Präsidenten der Nationalversammlung, Alen Simonyan. Alle hätten ihn auf die Dringlichkeit des Zugangsproblems zu Berg-Karabach hingewiesen. Denn im Dezember versperrte das befeindete Aserbaidschan den Latschin-Korridor, die einzige Zugangsstraße der Armenier nach Berg-Karabach.

Drastische Auswirkungen für die Armenier

Dies habe drastische Auswirkungen für die dort lebenden rund 120.000 Armenier: „Diese Blockade ist ganz klar von den Aseris zu verantworten, sie haben die Menschen total isoliert, es ist eine schwierige Situation, weil sie unter ganz prekären Bedingungen zu leben haben“, berichtet Asselborn. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten sei schwierig. „Es gibt keine großen Spitäler in Berg-Karabach, was die Lage sehr kompliziert macht“, so der Außenminister.

Die Außenminister Jean Asselborn (links) und Ararat Mirzoyan legen einen Kranz für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Ersten Weltkrieg nieder. Foto: Außenministerium

Am Mittag verpflichtete der Internationale Gerichtshof Aserbaidschan dazu, die Blockade der Zugangsstraße zu der Enklave zu beenden. Aserbaidschan müsse die freie Durchfahrt für Menschen, Waren und Fahrzeuge ermöglichen, erklärte das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag. Mitte Februar hatte die ehemalige Sowjetrepublik Armenien seinem Nachbarn Aserbaidschan ein offizielles Friedensangebot unterbreitet. Dieses soll laut Regierung Mechanismen gegenseitiger Kontrolle vorsehen, die Verstöße gegen den Frieden verhindern. Beide Länder kämpfen seit Jahrzehnten um die Konfliktregion Berg-Karabach.

Der armenische Präsident Vahagn Khachaturyan (rechts) verlieh Asselborn die "Mkhitar Gosh-Medaille". Die nach einem bedeutenden armenischen Gelehrten benannte Auszeichnung wird für herausragende staatliche und gesellschaftspolitische Aktivitäten sowie für bedeutende Verdienste in den Bereichen Diplomatie, Recht und Politikwissenschaft verliehen. Foto: Außenministerium

Eine wichtige Rolle in dem Konflikt spielt Russland, das im November 2020 einen Waffenstillstand vermitteln konnte, der mehrfach gebrochen wurde. Seitdem sind rund 2.000 russische Soldaten als Friedenstruppen entlang der armenisch-aserbaidschanischen Trennlinie stationiert. „Mir wurde gesagt, dass das mit den Peace-Keepern funktioniert“, berichtet Asselborn aus seinen Gesprächen. Durch seine Abhängigkeit von Russland befinde sich Armenien im Ukraine-Konflikt in einer schwierigen Situation.

Ein offeneres Land als 2018

Daher habe sich das Land mehrfach bei UNO-Resolutionen enthalten. „Die Diplomaten sagen mir: Mehr als Enthalten kann man hier nicht machen, das wäre politischer Selbstmord.“ Sehr viele Russen seien zwischenzeitlich nach Armenien geflohen, weshalb die Preise der Mieten und Häuser stark gestiegen seien.

Armeniens Angst, auf der falschen Seite zu stehen Auch in Armenien sind russische Truppen aktiv – jedoch als „Friedensgaranten“. In dem Land hat eine ganze russische Branche Heimat gefunden.

Vor fünf Jahren gab es die sogenannte „samtene Revolution“ in Armenien, als Hunderttausende Menschen gegen Korruption und Vetternwirtschaft demonstrierten. Einer der treibenden Kräfte dieser Demonstrationen war der damalige Oppositionspolitiker Nikol Paschinyan, der schließlich am 8. Mai 2018 zum Premierminister gewählt wurde. Seitdem dominiert er die armenische Politik, bei den Wahlen 2021 wurde seine absolute Mehrheit bestätigt.

Asselborn zog nach seinen Gesprächen mit der Zivilgesellschaft ein positives Fazit: „Das Land ist offener, ist transparenter geworden, alle sagen, dass sie eine gute Entwicklung sehen.“

