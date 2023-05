Seit dem Brexit fehlt der regelmäßige diplomatische Austausch mit London. Der Außenminister hat einen Schritt getan, dies zu verbessern.

Luxemburg und Großbritannien

Asselborn sieht Beziehungen mit Großbritannien auf gutem Weg

Michael MERTEN Seit dem Brexit fehlt der regelmäßige diplomatische Austausch mit London. Der Außenminister hat einen Schritt getan, dies zu verbessern.

Es ist beileibe nicht die erste Großbritannienreise des Außenministers gewesen - im Gegenteil, der ist mit der Insel sehr vertraut. Doch auch im zwanzigsten Amts- und im 75. Lebensjahr gibt es immer noch Neues auf dieser Welt zu entdecken. Das zeigt sich, als sich Jean Asselborn am Donnerstagabend am Telefon meldet und von einem Kuriosum erzählt, das er gerade herausgefunden hat: „Wir haben einen Lehrstuhl für Luxemburgisch in Großbritannien, nämlich an der Universität Sheffield“, berichtet er am Rande seines Arbeitsbesuchs im Vereinigten Königreich. Dieser Lehrstuhl habe auch regen Zulauf, wie es aus der luxemburgischen Botschaft heiße.

Die Besonderheit des Lehrplans britischer Universitäten war freilich nicht der Kern des Besuchs in London. „Der Hauptzweck der Reise war, dass wir die bilateralen Beziehungen wieder aufbessern“, erklärt der LSAP-Politiker. Die früheren britischen Außenminister sah Asselborn alle paar Monate auf EU-Ebene, doch seit dem Ausscheiden der Briten aus dem Staatenbund fehlt dieser regelmäßige Austausch. „Das ist schwieriger geworden nach dem Brexit“, so Asselborn, der nun daran arbeitete, eine gemeinsame Ebene mit dem Amtskollegen James Cleverly zu finden.

Früheres Misstrauen überwunden

Obwohl der Sozialist Asselborn und der Konservative Cleverly unterschiedlichen politischen Lagern entstammen, zieht Asselborn nach dem Austausch ein positives Fazit: „Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wo man gespürt hat, dass diese Verkrampfung nicht mehr da ist, die man seit 2016 gekannt hat.“ In jenem Jahr fand ausgerechnet am luxemburgischen Nationalfeiertag, dem 23. Juni, das britische Brexit-Referendum statt. Danach sei viel Misstrauen im Spiel gewesen, so Asselborn, der nun betont: „Das hat sich geändert.“ Dabei habe auch das jüngst abgeschlossene Windsor-Protokoll zur Nordirlandfrage geholfen.

Als Großbritannien noch EU-Mitglied war, gab es zahlreiche gemeinsame Konsultationen in Brüssel. Nun fehlt dieser regelmäßige Austausch. Doch er soll wieder Fahrt aufnehmen, was aus Asselborns Sicht wichtig ist, allein aufgrund der rund 4.000 Briten, die trotz Brexit weiterhin in Luxemburg leben. „Da sind sehr viele bei uns geblieben und gerne bei uns geblieben“, betont der Minister. Rund 1.800 Luxemburger lebten in Großbritannien, bei den Studierendenzahlen gebe es aufgrund der nun anfallenden höheren Gebühren aber starke Rückgänge. Auf dieses Problem habe er den Amtskollegen, dem sehr an einem regen akademischen Austausch gelegen sei, hingewiesen.

Asselborn und Cleverly unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zur bilateralen Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und dem Vereinigten Königreich. Darüber hinaus tauschten sie sich über die wichtigsten europäischen und internationalen Themen, darunter insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aus. Sowohl bei der Sanktionspolitik als auch bei den Waffenlieferungen sei man auf einer Linie, so der LSAP-Politiker.

Ein wichtiges Gesprächsthema sei zudem das Thema Energie gewesen, was etwa die Windenergie angehe: „Die Nordsee ist ein wichtiger Standort und wir sind sehr daran interessiert, dass auch hier eine gute Zusammenarbeit zustande kommt.“



