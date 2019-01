Am Sonntag war Außenminister zu Gast in der Talkshow von Anne Will. Der Diplomatiechef warnte eindringlich vor den Folgen eines unkontrollierten Austritts der Briten aus der EU.

Asselborn: "No-Deal wäre eine Katastrophe"

(TJ/dpa) - Am späten Sonntagabend "talkte" Außenminister Jean Asselborn mit der Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, dem Präsidenten des Auswärtigen Ausschusses im deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, dem Tory-Abgeordneten Greg Hands und der britischen Journalistin Kate Conolly in der ARD-Sendung "Anne Will" über die jüngsten Entwicklungen und Perspektiven in der leidigen Brexit-Frage.



Brexit: Geordneter Austritt bleibt Priorität Nach der krachenden Ablehnung ihres Brexit-Deals kann Premierministerin May den Laden gerade noch einmal zusammenhalten. Doch Brüssel fordert eine rasche Ansage, wie es nun weitergehen soll.

Im Verlauf der Sendung riet Asselborn, sich nun vor allem auf einen Verbleib des Königreichs in der Zollunion zu konzentrieren. Wenn dies nicht gelinge und der Brexit am 29. März chaotisch und ohne jedes Abkommen vonstatten gehe, werde dies in einer „Katastrophe“ münden. Ein solches „No Deal“-Szenario könne Zehntausende Jobs kosten, warnte Asselborn. Wenn am 30. März kein Brexit-Abkommen stehe, „sind wir auf einem sehr gefährlichen Weg, wirtschaftlich und auch sozial“.



Kulinarische Anspielung

Greg Hands sorgte mit einer kulinarischen Anspielung in Bezug auf den Sitz Großbritanniens für Schmunzeln. Dennoch geht auch aus seiner Aussagen große Besorgnis hervor:

"Wenn man keinen Sitz an dem Tisch hat, steht man wahrscheinlich auf der Speisekarte." @GregHands über eine Zollunion mit der EU, in der Großbritannien keinen Sitz mehr hätte. #AnneWill #Brexit pic.twitter.com/x4Lw0WUboU — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) January 20, 2019

Die 1968 gegründete Zollunion bedeutet, dass der Staatenverbund einheitliche Zollabgaben auf Einfuhren von außerhalb der EU erhebt. Diese Abgaben werden grundsätzlich dort bezahlt, wo die Waren zuerst ankommen. Danach erfolgen keine weiteren Zahlungen oder Kontrollen.



Regierungsrat: Brexitvorbereitungen laufen Beim Pressebriefing im Anschluss an den Regierungsrat erläuterten Premier Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn, am Freitag wie sich Luxemburg auf einen harten Brexit - den No-Deal - am kommenden 29. März vorbereitet.

Das britische Unterhaus hatte am Dienstag der Brexit-Vereinbarung der Regierung in London mit Brüssel eine klare Absage erteilt. Einem Misstrauensvotum tags darauf hielt Premierministerin Theresa May jedoch stand. An diesem Montag will sie dem Parlament einen neuen Lösungsweg präsentieren, oder zumindest einen Fahrplan.