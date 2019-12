"Ein Alleingang einiger Staaten reicht nicht", meint Außenminister Jean Asselborn und fordert eine europäische Lösung im Fall der minderjährigen Flüchtlinge in Griechenland.

Asselborn: "Jeder EU-Staat sollte minderjährige Flüchtlinge aufnehmen"

(dpa) - In der Diskussion über eine Aufnahme minderjähriger Migranten aus griechischen Lagern warnt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn davor, dass nur einzelne Staaten wie Deutschland Menschen aufnehmen. „Ein Alleingang einiger weniger Staaten reicht nicht aus“, sagte er dem „Spiegel“. „Sonst kommen wir in dieser Frage nie grundsätzlich voran.“

Immer mehr Schutzsuchende kommen aus der Türkei zu den griechischen Inseln: Der Flüchtlingsstrom schwillt wieder an In Griechenland wächst die Sorge vor einer neuen Flüchtlingskrise. Die Auffanglager auf den griechischen Inseln sind schon jetzt hoffnungslos überlastet. Jeden Tag wird es enger. Lokalpolitiker und Hilfsorganisationen warnen vor einem drohenden Chaos.

Bei den unbegleiteten Minderjährigen in den griechischen Lagern gehe es um höchstens 4.000 Menschen, sagte Asselborn. „Für jede Million Einwohner der EU sind das genau neun Menschen. Ihre Aufnahme ist für niemanden ein Kraftakt, wenn alle Staaten mitziehen.“ Mindestens drei Viertel der Betroffenen auf den griechischen Inseln hätten Anspruch auf Asyl. „Diese Menschen sind nicht nach Griechenland gekommen, sondern in die EU. Und die EU muss dieses Problem auch lösen.“

Die EU wird sich seit Jahren nicht einig über eine gleichmäßigere Verteilung ankommender Migranten. Ende der Woche hatte Grünen-Chef Robert Habeck eine Debatte entfacht, indem er sich dafür stark machte, dass Deutschland bis zu 4.000 Kinder von den griechischen Inseln holt.

Blockierer gefährden EU-Haushalt

Asselborn drohte indirekt mit Konsequenzen für Staaten, die sich einer gleichmäßigeren Verteilung von Migranten versperren. „Wenn sich einzelne Mitgliedsländer in Fragen elementarer Menschlichkeit ausklinken, dann wird das stark negative Auswirkung auf den nächsten EU-Haushalt haben“, sagte Asselborn. Die EU sei eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen. „Deshalb muss neben der Rechtsstaatlichkeit auch die Solidarität in Fragen wie der Asylpolitik in die Verhandlungen um den nächsten Haushalt einbezogen werden.

Derzeit laufen in Brüssel die Verhandlungen über den nächsten Mehrjahres-Haushalt der EU für die Jahre 2021 bis 2027. Die EU-Staaten müssen im Laufe des kommenden Jahres eine Finanzrahmen vereinbaren. Auf dieser Grundlage wird dann später über die jährlichen Budgets entschieden. Deutschland, Frankreich, Luxemburg und andere Staaten verlangen, dass Zahlungen künftig an die Einhaltung von EU-Grundwerten gebunden werden. Dies zielt insbesondere auf Länder wie Ungarn und Polen ab, deren Regierungen Rechtsstaat und Demokratie untergraben. Die Debatte ist auch deshalb schwierig, weil einerseits neue EU-Aufgaben finanziert werden sollen, andererseits aber nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens Milliarden Euro fehlen werden.