Asselborn hofft nach Moria-Brand auf konkrete Hilfe der EU-Länder

Die Feuerkatastrophe im Flüchtlingslager Moria muss die EU-Mitgliedsstaaten aufrütteln, fordert Außenminister Jean Asselborn. Es gelte jetzt, zügig weitere minderjährige Flüchtlinge umzuverteilen.

Nach dem verheerenden Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hofft Außenminister Jean Asselborn (LASP) auf schnelle Hilfen der EU-Mitgliedstaaten. Es dürfe nicht so weitergehen, dass die Staaten sich nur in außergewöhnlichen Situationen für kurze Zeit zusammen rauften, sagte Asselborn dem „Luxemburger Wort“. „Ich hoffe nur, dass jetzt wirklich ein Ruck durch viele Länder geht und sie einsehen, dass wir in der Migrationsfrage nicht so weiter tuckern können.“

Nur wenige Länder hätten in den vergangenen Monaten tatsächlich Anstrengungen unternommen, um wie zugesagt insgesamt 1.600 unbegleitete oder kranke Kinder und Jugendliche von den griechischen Inseln aufzunehmen. „Es macht mich wütend, wenn ich das sehe“, sagte Asselborn und betonte, es sei Kernaufgabe der EU, die Menschlichkeit voranzubringen.

Jean Asselborn ist über die Untätigkeit vieler EU-Mitgliedsstaaten erbost. Foto: Anouk Antony

„Wenn Luxemburg es hinbekommt, zwölf Jugendliche aus den Inseln herauszubekommen - auch in der Covid-Zeit - warum sind die anderen Länder nicht gefolgt?“, so Asselborn. Bislang seien erst 436 Jugendliche relokalisiert worden. „Das Problem ist, dass wir krank sind in Europa, solange wir keine gemeinsame Migrationspolitik haben.“ Die Staatengemeinschaft werde ohne Solidarität nicht überleben können.

Am Mittwoch zeigte sich auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angesichts der Katastrophe betroffen. Sie sagte zu, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen in dem Lager aufs Festland zu finanzieren. „Wir stehen mit den Mitgliedstaaten bereit, zu helfen.“ Priorität habe die Sicherheit jener, die ohne Obdach seien.

Die zwölf unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Foto: Gerry Huberty

Auch aus Berlin gab es Signale, Athen zu helfen: „Wir befinden uns seit gestern in intensiven Gesprächen mit der griechischen Regierung“, schrieb der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, am Mittwoch bei Twitter.

Asselborn sagte, seit der Nachricht über den Brand sei er mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der luxemburgischen Botschaft in engem Austausch, um nun kurzfristig eine Familie mit drei kleinen Kinder „so schnell wie möglich nach Luxemburg zu bekommen, dass sie da rauskommen.“ Dies sei ein Signal: „Um zu zeigen, dass uns nicht alles egal ist.“

Auch der luxemburgische Erzbischof, Kardinal Jean-Claude Hollerich, zeigte sich bestürzt über den Großbrand im Flüchtlingscamp. „Ich glaube, was da brennt oder gebrannt hat, ist nicht nur Moria, das Flüchtlingscamp, die Hoffnung der Leute ist weggebrannt. Auch die Menschlichkeit Europas, die Tradition des Humanismus, des Christentums, ist nicht mehr vorhanden“, sagte Hollerich, der auch Präsident der europäischen Bischofskommission COMECE ist, dem römischen Sender Radio Vatikan.



In der Nacht zum Mittwoch war das für rund 3.000 Menschen ausgelegte Lager Moria nahezu komplett niedergebrannt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Zuletzt lebten schätzungsweise 12.000 Flüchtlinge in und um Moria. Viele Menschen flohen laut Angaben von Augenzeugen in Panik; manche versuchten, sich in der nahe gelegenen Stadt Mytilini in Sicherheit zu bringen. Helfer sprachen von dramatischen Situationen. mit dpa/KNA



