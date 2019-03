Jean Asselborn est en visite en Afghanistan. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères y est confronté à une situation sécuritaire très précaire et des négociations de paix plus que redoutables.

Asselborn en Afghanistan: «Pas à n'importe quel prix»

Le Luxembourg apporte à l'Afghanistan une double contribution sur les plans humanitaire et de l'«aide à la stabilisation». Jean Asselborn, actuellement en visite en Afghanistan où il va rencontrer entre autres les soldats luxembourgeois en mission dans ce pays ravagé par des conflits interminables, nous livre son point de vue sur les négociations en cours et rappelle l'approche préconisée par le Luxembourg et ses partenaires au sein de l'Union européenne. Quant à la problématique migratoire, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères laisse entendre que la situation sécuritaire en Afghanistan est telle que l'on ne saurait y renvoyer des demandeurs d'asile arrivés en Europe.



"Je n'ai, quant à moi, jamais renvoyé un Afghan en Afghanistan." Jean Asselborn sur le traitement des réfugiés afghans. Photo: Guy Jallay

Jean Asselborn, l'Afghanistan est marqué par une situation sécuritaire explosive et des négociations de paix dont le principe est contesté. Quelle est votre analyse de la donne actuelle?

Ces dernières années, le pays a fait l'objet de nombreuses mutations sur le plan politique, économique et sécuritaire, mais il fait également face à de nombreux défis, notamment sur le plan migratoire, qui ont un impact important sur la stabilité du pays et de la région. La tenue d'élections présidentielles en juillet prochain et l'intensification des pourparlers de paix ces derniers mois caractérisent par ailleurs la donne actuelle en Afghanistan, un pays dans lequel le Luxembourg s'est beaucoup investi depuis l'an 2000 en termes d'action humanitaire, de coopération au développement et d'aide à la stabilisation.

Les Etats-Unis ont entamé des négociations avec les talibans, sans participation du gouvernement afghan. Cette démarche vous semble-t-elle légitime?

L'UE et ses Etats membres s'accordent sur le fait qu'un dialogue entre le gouvernement afghan et les talibans devrait commencer dès que possible. Nous apprécions les efforts de tous les acteurs internationaux et régionaux, qui tentent d'amener les parties au conflit à la table des négociations. Nous nous félicitons de l'engagement des Etats-Unis en faveur de la paix: les efforts diplomatiques en cours de l'envoyé spécial des Etats-Unis Zalmay Khalilzad ont donné un nouvel élan au processus de paix. Il est certes important de profiter de l'élan actuel, mais cela ne doit pas se faire au détriment des valeurs et des droits du peuple afghan. L'UE soutient le processus de paix, mais pas à n'importe quel prix. Les négociations doivent préserver les acquis des 17 dernières années, notamment pour les citoyens les plus vulnérables. Nous attachons une grande importance à la défense des droits fondamentaux, notamment les droits des femmes, des enfants et des minorités, ainsi que le respect de la constitution afghane. Avec les collègues européens, nous sommes d'avis qu'un dialogue intra-afghan devrait accompagner le processus de paix à toutes les étapes. Les négociations entre les talibans et les Etats-Unis font partie de ce processus et devraient donc intégrer les consultations intra-afghanes. La paix ne peut être durable que si elle est formée et acceptée par tous les Afghans et ancrée dans les différentes communautés à travers le pays.

Concrètement, que propose l'Europe?

L'UE est prête à jouer un rôle de facilitateur dans le processus de paix. Lors de la conférence de Genève, la Haute Représentante de l'UE Federica Mogherini a présenté cinq propositions concrètes:

Contribuer à un processus inclusif impliquant les femmes, les minorités, les oulémas (théologiens sunnites), la diaspora et la société civile

Soutenir les réformes pouvant résulter d'un accord de paix, notamment la réforme du secteur de la sécurité

Soutenir l'intégration socio-économique des personnes qui décident de déposer les armes

Se porter garante du processus de paix

Promouvoir plus de projets commerciaux et d'infrastructures avec les voisins de l'Afghanistan.

Le Luxembourg soutient pleinement cette approche qui a déjà porté ses fruits par le passé dans le cadre des conflits armés en Indonésie (Aceh) et en Colombie.

Exercice de soldats afghans; en début du mois une vingtaine de soldats ont été tués dans des attentats revendiqués par les talibans. Photo: AFP

L'Allemagne en 2017 fut critiquée pour le rapatriement de demandeurs d'asile afghans, dans des régions afghanes que Berlin avait considéré comme «sûres». De tels rapatriements sont-ils concevables aujourd'hui?



Face aux critiques qui à ce moment-là avaient effectivement accablé l'Allemagne, il faut rappeler que les demandeurs en question ont tous eu, en Allemagne, de sérieux démêlés avec la justice. Pour ce qui concerne le Luxembourg, nous avions un accord avec le gouvernement afghan avant la crise de 2015: il convenait alors de ne pas refuser à l'Afghanistan, confronté à un énorme défi de reconstruction, le retour de ses forces vives, des jeunes qui pour partie avaient un haut niveau d'instruction. Depuis lors malheureusement la situation est à nouveau très détériorée, de sorte que des retours forcés au pays ne sont pas envisageables. Je n'ai, quant à moi, jamais renvoyé un Afghan en Afghanistan.



Les contributions du Luxembourg à l'Afghanistan Aide humanitaire Depuis l'an 2000, le Luxembourg a apporté près de 46 millions d'euros aux agences des Nations unies pour des actions dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement du secteur agricole, ainsi qu'en faveur d'opérations humanitaires en Afghanistan. En 2018, l'aide s'est élevée à 3,7 millions d'euros, dont 1,77 million d'euros pour l'aide humanitaire. Par ailleurs, la direction luxembourgeoise de la Coopération a signé dès 2011 un accord avec la fondation allemande PATRIP permettant de financer des projets de développement dans la région frontalière de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Caritas Luxembourg est actif en Afghanistan depuis 15 ans, se consacrant actuellement dans le domaine de la santé à une action de lutte contre la tuberculose. Aide à la stabilisation L'armée luxembourgeoise a participé de 2003 à 2014 à la mission FIAS (Force internationale d'assistance et de sécurité). Depuis 2003 l'armée a effectué 48 rotations avec 325 personnes. La 49ème rotation s'étend du 7 février au 14 juin 2019. Se trouvent actuellement sur place un adjudant-major et un soldat-chef. Le premier contingent luxembourgeois, en 2003, était intégré dans une compagnie de protection belge assurant la sécurité de l'aéroport international de Kaboul. De septembre 2012 à avril 2014, le détachement luxembourgeois a contribué à la sécurisation de l'aéroport de Kandahar. A cette mission a succédé en janvier 2015 l'opération non-combattante «Resolute support» de formation des instances militaires et de sécurité. La participation à cette mission s'étend jusqu'en juillet 2020. Déminage De juillet 2015 à mai 2018 l'armée luxembourgeoise a déployé un sous-officier démineur au sein du détachement EOD (Explosive Ordnance Disposal) du TAAC-North (Train Advice Assist Command) à Mazar-e-Sharif, dont l'Allemagne est la nation cadre. En juin 2018 ce poste a été remplacé par celui d'un sous-officier administratif au bureau du chef d'état-major de la TAAC-North. L'antenne NSPA Depuis deux années, le Luxembourg fournit des services Satcom au profit de la NSPA (NATO Support and Procurement Agency, agence établie à Capellen), dans le cadre de résilience pour sa connectivité «data» des sites déployés. Ces services Satcom permettent d'assurer des communications sécurisées et fiables dans la région.