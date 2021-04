Der Außenminister hat sich ein Projekt des luxemburger Roten Kreuzes angesehen.

Asselborn besichtigt Notunterkünfte in Niger

(TJ) - Bei historischen Überschwemmungen in Niger im Sommer 2020 wurden 35.000 Häuser zerstört, über 350.000 Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf. In Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Roten Kreuz hat die Croix Rouge luxembourgeoise 400 Notunterkünfte und sanitäre Einrichtungen erbaut, die Außenminister Jean Asselborn am Freitag besichtigte.

Im Rahmen der Visite hatte der Diplomatiechef eine Unterredung mit dem Chef des nigerianischen Roten Kreuzes, Ali Bandiare und freiwilligen Helfern. Man werde auch weiter die geschädigte Bevölkerung in dem afrikanischen Land unterstützen, so Asselborn. Zudem dankte er den Freiwilligen vor Ort, ohne deren Mithilfe das Projekt nich hätte umgesetzt werden können. In den Unterkünften finden 3.000 - 700 Familien - Menschen Platz.

Ein Teil der Helfer und Beweohner posierte mit dem Gast aus Luxemburg fürs Familienfoto. Foto: Außenministerium





