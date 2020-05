Asma al Assad: Das schöne Gesicht der syrischen Diktatur

Die Präsidentengattin Asma al Assad will die syrische Wirtschaft reformieren – ob ihr das gelingt, darf bezweifelt werden. Ein Porträt von LW-Korrespondent Michael Wrase.

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol)

Es war der falsche Zeitpunkt, und die Macher des US-Magazins „Vogue“ hätten es wissen müssen. Als sie Mitte März 2011 ein von Lobhudeleien nur so strotzendes Porträt der syrischen Präsidentengattin Asma al Assad veröffentlichten, gärte es in Syrien bereits. Wenig später schossen Soldaten Hunderte von Demonstranten in Homs und Derra nieder.

Die von „Vogue“ als „emanzipiert und freiheitsliebend“ gefeierte „Wüstenrose“ hatte damals geschwiegen ...