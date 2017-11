(dpa) - US-Präsident Donald Trump wird am Freitag voraussichtlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem direkten Gespräch zusammenkommen. Trump beendet seinen Besuch in China und reist nach Vietnam zum Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, an dem auch Putin teilnimmt.

Es wäre das zweite solche Treffen der beiden Präsidenten. Erstmals hatten sich Putin und Trump beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg zusammengesetzt.

Aus Moskau hieß es zuletzt, der 10. November sei der wahrscheinlichste Termin für das Treffen. Trumps Kalender hat am Nachmittag eine Lücke für nicht näher bezeichnete bilaterale Gespräche. Nach Angaben aus Moskau dürfte es in dem Gespräch vor allem um die Koreakrise und den Syrienkrieg gehen.

Trump ist noch bis nächste Woche in Asien. Vom Gipfel in Da Nang reist er am Samstag weiter in die Hauptstadt Hanoi zu einem offiziellen Vietnambesuch. Am Sonntag beginnt dann auf den Philippinen ein Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean), an dem Trump als Gast teilnehmen wird. Mitte kommender Woche wird der US-Präsident in Washington zurückerwartet.