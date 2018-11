Laut einem Kompromiss zwischen der Regierung und islamistischen Gruppen soll eine Berufung gegen das Urteil möglich werden.

International 2 Min.

Asia Bibis Mann in Sorge - Pakistans Regierung gibt Druck nach

Laut einem Kompromiss zwischen der Regierung und islamistischen Gruppen soll eine Berufung gegen das Urteil möglich werden.

(KNA) - Der Ehemann von Asia Bibi hat sich besorgt gezeigt über die jüngste Wende im Fall der pakistanischen Christin. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Pakistan, seine Frau vom Vorwurf der Gotteslästerung freizusprechen, sei ein Hoffnungsschimmer gewesen, sagte Ashiq Masih am Samstag der Deutschen Welle. Mit dem nun bekanntgewordenen Kompromiss zwischen der Regierung und islamistischen Gruppen, wonach eine Berufung gegen das Urteil möglich sein soll und Bibi das Land nicht verlassen darf, drohe die Hoffnung wieder zu schwinden.

"Diese Übereinkunft hätte es niemals geben dürfen", so Masih. "Meine Töchter haben sich so danach gesehnt, sie frei zu sehen, aber die Berufung wird das Leid meiner Frau noch einmal verlängern." Jetzt werde sie bis zu einer neuerlichen Entscheidung im Gefängnis bleiben. Bibi war 2009 wegen Gotteslästerung angeklagt und 2010 zum Tode verurteilt worden. Blasphemie gilt in dem islamisch geprägten Pakistan als Kapitalverbrechen. In der Praxis werden darunter fast ausnahmslos verächtliche Äußerungen und Taten gegen den Islam, den Koran und den Propheten Mohammed verstanden. In einem aufsehenerregenden Urteil sprach das Oberste Gericht Pakistans die Angeklagte am Mittwoch überraschend frei.

Radikalislamische Gruppen und Parteien reagierten mit Empörung, die Lage in dem Land ist seitdem angespannt. Führer der islamistischen Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) riefen ihre Anhänger zu "Racheaktionen" gegen Richter, Politiker und Armeeangehörige auf. Mit Sitzblockaden legten sie Märkte und Straßenkreuzungen in Karachi und Lahore lahm. Menschenrechtler kritisierten die zwischen Religionsministerium und der TLP sowie anderen Gruppierungen getroffene Vereinbarung. "Der Deal macht Pakistans Rechtssystem zur Beute des islamistischen Mobs", sagte der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Ulrich Delius.

Die liberale Zeitung "The Dawn" kommentierte den Schritt mit den Worten: "Eine weitere Regierung hat vor den gewaltbereiten religiösen Extremisten kapituliert, die weder an die Demokratie noch an die Verfassung glauben." Die deutschen katholischen Bischöfe würdigten die Entscheidung des Obersten Gerichts in Pakistan, äußerten sich jedoch zugleich besorgt über die aktuelle Lage. "Ich hoffe und bete, dass das ganze Land und besonders auch die kleine Gruppe tapferer Christen, die dort leben, diesen Sturm unbeschadet überstehen", so der für das Thema Weltkirche zuständige Erzbischof Ludwig Schick. Die Kirchen Pakistans und weltweit sprächen sich seit Jahren gegen die dort geltenden Blasphemiegesetze aus, betonte Schick. "Es darf nicht sein, dass Gesetze dazu einladen, Hass gegen Minderheiten auszuleben, private Racheakte begünstigen und den religiösen Frieden zerstören."