Asia Bibi kann Pakistan schnell verlassen

Die von radikalen Islamisten bedrohte Christin Asia Bibi wird wahrscheinlich in Kanada Asyl beantragen. Sie kann nach Angaben ihres Anwalts Pakistan schnell verlassen.

(dpa) - Die in Pakistan bedrohte Christin Asia Bibi kann nach Angaben ihres Anwalts das Land schnell verlassen. Sie werde dann „sehr wahrscheinlich“ nach Kanada ausreisen, sagte Saif-ul-Malook am Montag dem niederländischen TV-Sender Rtl Nieuws. „Der Botschafter hat mir gesagt, dass die Regierung von Pakistan sie nicht zurückhalten will, in welches Land sie auch reisen will.“

Die Katholikin war 2010 wegen angeblicher Gotteslästerung in Pakistan zum Tode verurteilt worden, wurde aber im Oktober freigesprochen. Ihre Entlassung aus dem Gefängnis löste massive Proteste radikaler islamistischer Gruppen aus. Ihr Anwalt, der auch bedroht wird, war im November in die Niederlande geflohen.

Asia Bibi gehe es gut, sagte er. „Sie ist gesund und in sicherem Schutz der pakistanischen Regierung.“ In Pakistan könne sie aber nicht bleiben. „Sie hat dort kein Leben, geschweige denn eine Zukunft.“ In welches Land sie reisen werde, sei noch nicht entschieden. Am wahrscheinlichsten sei jedoch Kanada, sagte der Anwalt. Zuvor waren als mögliche Aufnahmeländer auch Italien und Deutschland genannt worden.